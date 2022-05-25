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"التعاون الرقمي" للعربية: 20 شركة عالمية انضمت إلينا ونهدف لربط الحكومات بـ"الخاص"

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دافوس

"التعاون الرقمي" للعربية: 20 شركة عالمية انضمت إلينا ونهدف لربط الحكومات بـ"الخاص"

منظمة التعاون الرقمي: 70% من النمو بالاقتصاد العالمي مرتبط بالاقتصاد الرقمي

دبي - العربية.نت

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قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما اليحيى، إن الاقتصاد العالمي لن يزدهر إلا باستقطاب الابتكارات والتكنولوجيا إلى جانب الاستثمارات والشركات الأجنبية.

وأضافت اليحيى في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات منتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن 70% من النمو بالاقتصاد العالمي مرتبط بالاقتصاد الرقمي ونماذج الأعمال الرقمية الجديدة.

وأوضحت أن هذه الابتكارات تحتاج إلى بيئة محفزة لاستقطابها حتى تكون بمتناول الجميع سواء الأفراد أو الشركات أو الحكومات.

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وكشفت أن الاستثمارات العابرة للحدود ليست فقط ضخ أموال إنما تكون أداة لنقل المعرفة والابتكار ورأس المال الجريء بالإضافة إلى خلق الوظائف.

وتابعت: "أطلقنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة لخلق بيئات تجارية مناسبة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الرقمي، ومساعدتهم بالأدوات اللازمة لذلك".

وأشارت ديما إلى انضمام 20 شركة عالمية إلى منظمة التعاون الرقمي، موضحة أن المنظمة يمكنها الربط بين الحكومات والقطاع الخاص.

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