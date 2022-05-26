الدولار يعود لتسجيل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه المصري

فيما كانت سوق الصرف في مصر تشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، غير أن الدولار بدأ يتحرك أمام الجنيه المصري ليعود مجدداً إلى مستويات تقترب من 18.60 جنيها.

وكان أعلى مستوى سجله الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري منذ قرارات 21 مارس، عند مستوى 18.51 جنيهاً.

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وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً استثنائياً يوم 21 مارس الماضي، أعلن خلاله خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي من مستوى 15.64 جنيهاً إلى مستوى 18.28 جنيهاً.

في سوق الصرف، سجل أعلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 18.58 جنيهاً للشراء، و18.63 جنيهاً للبيع لدى بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي، والأهلي المتحد، سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.57 جنيهاً للشراء، و18.63 جنيهاً للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.56 جنيهاً للشراء، و18.63 جنيهاً للبيع، في 3 بنوك بقيادة الإسكندرية والقاهرة.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.55 جنيهاً للشراء، و 18.61 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر صرف للدولار في 3 بنوك بقيادة المشرق والكويت الوطني، عند مستوى 18.52 جنيهاً للشراء، و18.62 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري مستوى 18.53 جنيهاً للشراء، و 18.65 جنيهاً للبيع.

وكان "المركزي" المصري، قرر الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، كما زادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.