وزير الاستثمار السعودي للعربية: نستهدف استثمارات تصل إلى 30% من حجم اقتصاد المملكة

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في مقابلة مع "العربية"، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، أن الاستثمارات الشاملة في المملكة بلغت 900 مليارات ريال بنهاية العام 2021، مشيرا إلى استهداف استثمارات تصل إلى 30% من حجم اقتصاد السعودية.

وقال الفالح إن تدفقات الاستثمار الأجنبي تضاعفت أربع مرات منذ بداية الرؤية حتى العام الماضي لتبلغ 72 مليار ريال، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات.