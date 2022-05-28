شركة أوروبية تطرح سيارة طائرة بـ92 ألف دولار.. ولا تحتاج لتدريب

طرحت شركة أوروبية متخصصة في إنتاج المركبات سيارة طائرة أشبه بتلك التي اعتاد الأطفال على رؤيتها في أفلام الكرتون أو في أفلام الخيال العلمي، فيما تقول الشركة إن هذه السيارة الطائرة سيكون من الممكن قيادتها من قبل أي سائق، أي أنها لا تحتاج إلى تدريب معقد كتدريبات الطيارين.

والمركبة الطائرة الجديدة التي تستطيع أن تحمل راكباً واحداً فقط تمتاز بعدد من المزايا غير المسبوقة، بحسب ما أعلنت الشركة، من بينها صغر حجمها وسرعتها، فضلاً عن أنها تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل.

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وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت" إن السيارة من إنتاج شركة "جيتسونز" السويدية البولندية وتم عرضها بالفعل في مقطع فيديو نشرته الشركة مؤخراً.

وتحمل السيارة الجديدة اسم "جيتسون ون"، ومطوروها استلهموا الفكرة من المركبات الطائرة المستقبلية التي يتخيلها البشر، حيث استطاعوا تحويل الخيال إلى حقيقة وواقع.

ويمكن أن تصل السيارة إلى سرعات 63 ميلاً في الساعة بمدى يبلغ حوالي 20 ميلاً، ويدعي مطوروها أنه "يمكن لأي شخص شراء وتشغيل واحدة من هذه السيارات"، ما يعني أنها قابلة للاستخدام والقيادة والطيران من أي سائق ولا تحتاج لكثير من التدريب.

ويبلغ ثمن السيارة الجديدة "جيتسون ون" 68 ألف جنيه إسترليني (92 ألف دولار)، بحسب ما أوردت "دايلي ميل".

وكشفت "جيتسون" التي تقف وراء المركبة الطائرة عن لقطات جديدة تظهر طياراً يحلق في المركبة الطائرة، وقالت الشركة: "في جيتسون نعمل بجد حتى تتمكن من تجربة أنقى شكل من أشكال الرحلة بمفردك".

وفي الفيديو الذي بثته الشركة المنتجة يمكن رؤية طيار لم يذكر اسمه وهو يتنقل بخبرة في المركبة الطائرة فوق الحقول والأشجار.

وأثبتت "جيتسون" بالفعل أنه يمكن أيضا تحريك السيارة فوق الماء.

وقال بيتر تيرنستروم أحد المصممين في جيتسون: "في المرة الأولى التي قمت فيها بالطيران، شعرتُ أنها رائعة - خالية تماماً من الاهتزازات، لذا فهي لا تشبه طائرة هليكوبتر أو طائرة عادية.. إنها جديدة تماماً ومبهجة. نحن نفتح بعدًا آخر للناس".

وأضاف: "لكن لدينا رؤية تتجاوز مركبة جيستون ون، حيث نريد صنع سيارة طائرة بمقعدين في غضون أربع سنوات".

وأشار إلى أنه "بحلول نهاية العقد الحالي، نريد سيارة طائرة بأربعة مقاعد في السوق، واحدة يمكن أن تحل محل سيارة عائلية عادية، وسيريدها الجميع. نريد أن نجعل المدن مكاناً أفضل للعيش فيه وسيحتاج النقل الجماعي إلى التغيير للقيام بذلك - كل شيء يحدث في الهواء".

ويتابع تيرنستروم: "يعتقد الناس أنه جنون ولكننا نعتقد أن كل شخص يمكن أن يصبح طياراً بحلول نهاية العقد الحالي. التطور يحدث بسرعة".