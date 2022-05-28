كيف تحولت 50 ألفاً إلى 100 مليون دولار في أيدي مجموعة أصدقاء؟

تمكنت امرأتان صديقتان من كتابة قصة نجاح فريدة خلال سنوات قليلة من دخولهما عالم "البزنس"، حيث تحولت 50 ألف دولار كانت في أيديهما سنة 2011 إلى عمل تجاري يزيد حجمه عن 100 مليون دولار.

ونشرت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية تقريراً اطلعت عليه "العربية.نت" قالت فيه إن شركة (Glow Recipe) نشأت على أيدي اثنتين من الأصدقاء كان بحوزتهما 50 ألف دولار فقط، لكن قيمتها السوقية اليوم تتجاوز الـ100 مليون، بعد أن أصبحت الأهم في صناعة التجميل العالمية.

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وأصبحت "كي بيوتي" منذ طرحها في أسواق الولايات المتحدة عام 2011 الدعامة الأساسية لصناعة التجميل العالمية، فيما لا يبدو أن هوس الناس بها سيتلاشى في أي وقت قريب، إذ بحلول عام 2029 من المتوقع أن تصل المبيعات السنوية لمنتجات التجميل "كي بيوتي" إلى حوالي 31.6 مليار دولار.

وشركة (Glow Recipe) التي تملك العلامة التجارية "كي بيوتي" أنشأها كل من كريستين تشانغ وسارة لي لأول مرة في عام 2014، وهما المديرتان التنفيذيتان حالياً، وكانتا قد بدأتا العمل كمستوردتين صغيرتين لمواد التجميل من سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، ثم بدأتا التوسع بإنتاج منتجات خاصة للعناية بالبشرة بعد ثلاثة سنوات.

وتعد شركة (Glow Recipe) حالياً واحدة من أكثر العلامات التجارية رواجاً في مجال العناية بالبشرة على مستوى العالم، حيث أنهت العام 2021 بمبيعات تقدر بنحو 100 مليون دولار.

وتعود قصة كريستين وسارة إلى العام 2005، حيث التقيتا لأول مرة كموظفتين جديدتين في شركة "لا أوريل كوريا".

وتقول سارة لي: "أتذكر الخروج لتناول الطعام مع زملائنا في العمل إلى مطعم شواء كوري في إحدى الليالي ولاحظتُ أن كريستين كانت تستمتع حقاً بوجبتهم".

وأضافت: "لقد تواصلنا على الفور بسبب شغفنا بحفلات الشواء الكورية، لكن ذلك أثار نقاشات إضافية حول حبنا لجمال كوريا وعائلاتنا".

وبعد بضع سنوات فقط، تم نقل كل من تشانغ ولي إلى مكتب الشركة في نيويورك، وخلال إحدى المحادثات التي جرت في وقت متأخر من الليل، أدركت تشانغ ولي، أنهن كانتا المديرتان التنفيذيتان الوحيدتان اللتان يتمتعن بثقافة ثنائية ولغة مزدوجة، وهذا ما يعطيهن ميزة التسويق العالمي.

وتقول لي: "كنا مفتونين بالابتكار الكوري للعناية بالبشرة وتوقعنا أن نصبح الشيء الكبير التالي في الولايات المتحدة".

وتضيف قائلة: "شعرنا أن مهمتنا هي جلب تقنيات كي بيوتي المذهلة إلى الولايات المتحدة".

واستقالت كل من تشانغ ولي من وظيفتيهما في عام 2014 بعد أن جمعتا مدخرات قدرها 50 ألف دولار لإطلاق (Glow Recipe)، وهو اسم مستوحى من قائمة الخدمات التي قد نجدها في المنتجعات الصحية الكورية أو مكاتب أطباء الأمراض الجلدية.

وعلى الرغم من أن شركة (Glow Recipe) تضم الآن 40 موظفاً، إلا أن كلاً من تشانغ ولي تنظران باعتزاز إلى الأيام التي كانت فيها العلامة التجارية عبارة عن عملية لامرأتين.