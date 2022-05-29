الصناعة الإماراتية للعربية: تحديد 5 قطاعات لإحلال الواردات مع مصر والأردن
القطاعات المستهدفة تتضمن الأسمدة والزراعة والأغذية والأدوية والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات
أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات عمر السويدي، أنه تم تحديد 5 قطاعات لإحلال الواردات بين الإمارات ومصر والأردن.
وأضاف السويدي في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات مؤتمر الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن، أن القطاعات المستهدفة تتضمن الأسمدة والزراعة والأغذية، والأدوية إضافة إلى المعادن والبتروكيماويات والمنسوجات.
وأشار إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية بعد التشاور مع المسؤولين في مصر والأردن، بالإضافة إلى نقاش مع القطاع الخاص.
وأكد أن المرحلة القادمة للتعاون تتضمن إجراء دراسات الجدوى وتنفيذ المشاريع في أسرع وقت.
وذكر أن "النقاشات بدأت على بعض المشاريع ونأمل على إنجاز دراسات الجدوى بالأشهر القليلة المقبلة".
-
السعودية.. تعديلات في نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة بأوامر ملكيةشملت رئاسة هيئة الجبيل وينبع والهيئة العامة للتجارة اقتصاد
-
عضو المركزي الأوروبي: مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بالنصف الثانيتوقعات بارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 4 أضعاف المستهدف شركات
-
بنك بوبيان الكويتي يكمل زيادة رأسمالهأعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد، أن الاكتتاب في زيادة رأسماله بمبلغ 200 مليون دينار (654.45 مليون دولار) قد اكتمل بإجمالي عدد أسهم الطرح خلال ... شركات