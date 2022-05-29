هيئة العقار السعودية: تطوير منصة للمؤشرات العقارية في السعودية

كشف الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار في السعودية عبد الله الحمّا، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش معرض "مسكن" العقاري الذي انعقد في الرياض الأسبوع الماضي، عن تطوير منصة للمؤشرات العقارية لحصول المتعاملين على البيانات الحقيقية والدقيقة لاتخاذ القرار الصحيح.

وأشار إلى أن أهم ما يميز المنصة أنها تعطي السعر الحقيقي الذي يحتاج له المتعاملون.

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وقال إن المتعاملين يتطلعون إلى متوسط الأسعار في المناطق التي يرغبون في الحصول على معلومات بشأنها، لافتا إلى أن هذا يرفع الشفافية في السوق العقارية.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، سيف السويلم، أنه تم إطلاق 5 صناديق عقارية استثمارية بقيمة ملياري ريال، إلى جانب توقيع 7 اتفاقيات مع عدد من المطورين في سبيل تعزيز المعروض العقاري في المملكة.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات والصناديق تستهدف توفير أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في الرياض.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية تستهدف توفير أكثر من 5000 وحدة سكنية جديدة بنهاية 2022، فيما سيرتفع هذا الرقم المستهدف إلى 140 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 3 سنوات.