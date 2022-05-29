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وزيرة التجارة المصرية للعربية: نستهدف زيادة استثمارات الإمارات لـ35 مليار دولار

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اقتصاد مصر

وزيرة التجارة المصرية للعربية: نستهدف زيادة استثمارات الإمارات لـ35 مليار دولار

سيتم البدء بأنشطة عاجلة تشمل المنسوجات والصناعات الغذائية

دبي - العربية.نت

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انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات مؤتمر الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن، حيث تم الإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الدول الثلاث، التي تشمل الصناعات الزراعية والحيوانية وأنشطة أخرى على المدى البعيد.

وعلى هامش المؤتمر، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تبلغ نحو 20 مليار دولار مع وجود خطط لرفع هذه الاستثمارات إلى 35 مليار دولار.

وأشارت إلى أن بلادها تستهدف شراكة صناعية لتحقيق التكامل فيما بين الدول الثلاث، وزيادة معدلات التبادل التجاري.

"عملنا على الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة، واستقر الرأي على أنشطة في مرحلة عاجلة سيتم البدء بها، وتشمل هذه الأنشطة بالنسبة لمصر المنسوجات والصناعات الغذائية وأي صناعات تقوم على الاستثمارات الزراعية"، وفقا لوزيرة التجارة المصرية.

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