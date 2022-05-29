وزير قطاع الأعمال: طرح شركة "مصر للألمنيوم" أمام الصناديق العربية

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال المصري، في حديث مع "العربية"، أنه سيتم طرح شركة مصر للألمنيوم للاستثمار أمام الصناديق العربية، إلى جانب طرح ما بين 20% إلى 30% من شركة سيتم تأسيسها لضم 7 فنادق تحت مظلتها.

وأشار أيضاً إلى تطوير قطعة أرض بالكامل في الأقصر ستضم فنادق وقاعات مؤتمرات، إضافة إلى فندق غراند كونتننتال وسط البلد الذي سيتم تحديد نسبة من 30% إلى 40% من الشركة التي ستؤسس لتمويل وامتلاك هذا المشروع.

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وقال إنه سيتم تقييم حجم الأصول في مرحلة لاحقة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن أن الحكومة ستطلق "وثيقة ملكية الدولة"، لتعلن فيها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها، أو تخفض نسب المشاركة فيها.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، أن الخطة تتضمن 21 إجراء لتنشيط البورصة ومضاعفة السوق، إذ سيتم قبل نهاية العام طرح 10 شركات منها شركتان للجيش.

ذكر وزير قطاع الأعمال المصري، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة صينية في أبريل لتصنيع سيارات كهربائية، سيتم في يوليو القادم الإعلان عن اسم الشركة وتفاصيل الموديل، إلى جانب شراكة مع "ناتكو" لتقديم خدمات البيع والصيانة لـ5 أصناف من السيارات.

من ناحية أخرى، كشف الوزير المصري بدء تشغيل مصنع الغزل والنسيج في الربع الأول 2023، وقال: "بلغنا 80% من الإنشاءات في انتظار وصول الماكينات، وبدءا من نوفمير أو ديسمبر سيتم تركيبها".