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"الشؤون البلدية" للعربية: نستهدف توفير 140 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض خلال 3 سنوات

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خاص

"الشؤون البلدية" للعربية: نستهدف توفير 140 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض خلال 3 سنوات

توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من المطورين والجهات التمويلية لضخ مزيد من الوحدات السكنية

دبي - العربية.نت

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أعلن مدير تطوير الأعمال ومشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية إياد أتاسي، عن توقيع اتفاقيات مع البنوك السعودية لتسريع عملية الدعم السكني وتسهيل امتلاك المسكن للمستفيدين.

وأشار أتاسي في مقابلة مع "العربية" إلى إطلاق 5 صناديق عقارية بقيمة 2 مليار ريال، بالإضافة إلى توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من المطورين والجهات التمويلية في سبيل ضخ مزيد من المعروض العقاري في جميع أنحاء المملكة.

وبين أن الصناديق والاتفاقيات الموقعة تستهدف توفير أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية معظمها في مدينة الرياض، وتأتي استكمالا لما تم ضخه مسبقا على مستوى العاصمة سواء من الذراع التنفيذي للوزارة (الشركة الوطنية للإسكان) أو عبر القطاع الخاص.

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وتابع: "نتحدث عن قرابة 150 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف المدن بينها نحو 35 ألف وحدة سكنية في الرياض، ومؤخرا تم إطلاق 5 آلاف وحدة في الرياض وحتى نهاية العام سيتم إطلاق 5 آلاف وحدة أخرى".

وكشف أتاسي، أنه سيتم ضخ 140 ألف وحدة سكنية خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة على مستوى العاصمة الرياض لتلبية مستوى الطلب المرتفع.

وأفاد: "الوزارة مهتمة وحريصة على توقيع المزيد من الاتفاقيات والشراكات مع المطورين والممولين في سبيل توفير الخدمات السكنية والمنتجات المتنوعة التي تلبي رغبات المواطنين".

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