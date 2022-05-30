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المنتجات الغذائية تتصدر 4 قطاعات أكثر إنتاجاً في مصر

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منتجات غذائية مصر
صناعة المنتجات الغذائية في مصر
خاص

المنتجات الغذائية تتصدر 4 قطاعات أكثر إنتاجاً في مصر

ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية 8.4% خلال مارس

القاهرة - خالد حسني

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كشفت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر عن شهر مارس الماضي، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" ليسجل 119.38 نقطة خلال شهر مارس الماضي مقابل 110.14 نقطة خلال فبراير الماضي بنسبة زيادة بلغت 8.39%.

وأشارت بيانات الرقم القياسي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن صناعة المنتجات الغذائية كانت من القطاعات الأكثر ارتفاعا خلال مارس، حيث بلغ الرقم القياسي لها 154.78 نقطة، مقابل 146.39 نقة في فبراير الماضي، بارتفاع بلغ 5.73%، وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان الماضي.

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وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات مستوى 350.77 نقطة في شهر مارس الماضي، مقابل 288.80 نقطة في فبراير الماضي بارتفاع بلغ 21.46%، وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لدخول موسم الصيف.

وسجل الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 87.18 نقطة في مارس الماضي مقابل نحو 96.51 نقطة في فبراير الماضي بتراجع بلغ 9.67% لتوافر المخزون.

كما بلغ الرقـم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 63.92 نقطة خلال شهر مارس 2022 مقارنة مع 70.62 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 9.49%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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