خبير سفر ينصح بحجز تذاكر الطيران لرحلات الصيف في هذا الوقت

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Scott's Cheap Flights، سكوت كيز، إن أسعار تذاكر الطيران في ذروة موسم السفر الصيفي من المرجح أن ترتفع بصورة أكبر من أسعارها حالياً.

وأكد أن الحجز المبكر لتذاكر الطيران دائماً ما يكون أرخص من الانتظار للحظات الأخيرة.

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وأضاف كيز أن رحلات اللحظة الأخيرة ليست جميعها باهظة الثمن، إلا أنه من المؤكد أن الرحلة المحجوزة قبل شهر واحد من السفر ستكون أرخص من الرحلة التي تم حجزها قبل أسبوع واحد.

وفي حين أن هناك اعتقاداً شائعاً بأن الانتظار حتى أقرب موعد للسفر قد يسمح لك بالحصول على صفقة ممتازة في اللحظة الأخيرة، قال كيز إن هذه الاستراتيجية من المرجح أن تفاجئك وتتركك مع تذكرة طيران أغلى مما لو كنت قد حجزت في وقت سابق.

وفي هذه المرحلة من العام، ينصح كيز المسافرين المحتملين الذين يتطلعون للسفر بين أواخر يونيو وأوائل أغسطس لحجز أفضل سعر يمكنهم العثور عليه الآن.

وعندما يتعلق الأمر بالعثور على صفقة جيدة، يقول كيز إنه ليس هناك حاجة لمقارنة الأسعار بين منصات مثل Expedia وOrbitz وGoogle Flights وSkyscanner، لأنها "ستعرض لك في الأساس نفس الرحلات".

وبدلاً من ذلك، يقول كيز إن أهم شيء يجب القيام به هو الحجز مباشرةً عبر شركة الطيران، وعند القيام بذلك، ستكون محمياً، على سبيل المثال، بموجب لوائح وزارة النقل الأميركية التي تتطلب من شركة الطيران رد أموالك بالكامل في غضون 24 ساعة من الحجز.

ويضيف: "يمكن لقاعدة الـ24 ساعة هذه أن تمنحك الوقت لتقرير ما إذا كنت تريد فعلاً القيام بهذه الرحلة ويمكنها أيضاً أن تمنحك نوعاً من فترة سماح لتكون قادراً على الاستفادة من أي انخفاض في الأسعار في المستقبل، سواء كان ذلك على نفس شركة الطيران التي حجزت رحلتك عليها أو شركة طيران منافسة".