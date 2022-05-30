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"بورصة مصر" للعربية: استراتيجية حكومية لزيادة المكون المؤسسي في سوق الأسهم

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خاص

"بورصة مصر" للعربية: استراتيجية حكومية لزيادة المكون المؤسسي في سوق الأسهم

محمد فريد: مطالب بمعايير استرشادية لتقييم المحافظ المالية للمؤسسات

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس البورصة المصرية محمد فريد، أن البورصة تجري اجتماعات مع مؤسسات مالية لضخ استثمارات في الأسهم المرتقب طرحها في السوق، بالإضافة إلى زيادة حصصها في الأسهم المدرجة.

وأوضح فريد في مقابلة مع "العربية" أن الاجتماعات مع المؤسسات المالية جاءت للدفع لزيادة المكون المؤسسي في الأسهم المقيدة والمزمع طرحها.

وأشار فريد إلى مطالب بمعايير استرشادية لتقييم المحافظ المالية للمؤسسات، فضلا عن استراتيجية حكومية لزيادة المكون المؤسسي في السوق لزيادة عمق السوق.

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ولفت إلى الإعلان عن 21 إجراء لتنشيط البورصة تشمل العرض والطلب، وتنشيط التداولات وطرح شركات جديدة وكبيرة.

وكشف أن المؤسسات المالية تقوم بمراجعة مكون الاستثمار بصورة دورية، بالإضافة إلى بعض الأمور المرتبطة بكيفية تقييم المحافظ الاستثمارية وبعض المعايير الاسترشادية لاختيار مدير استثمار محترفين.

وذكر فريد أن هناك استراتيجية حكومية لزيادة المكون المؤسسي في سوق الأسهم، بالإضافة إلى توجه لزيادة الاستثمارات المؤسسية بالأسهم المدرجة والمرتقب طرحها.

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