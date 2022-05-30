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فيلم أميركي يسجل أعلى إيرادات منذ جائحة كورونا بـ120 مليون دولار

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اقتصاد أميركا

فيلم أميركي يسجل أعلى إيرادات منذ جائحة كورونا بـ120 مليون دولار

توقعات بوصول إيرادات شباك التذاكر إلى 7.7 مليار دولار العام الحالي

دبي - العربية.نت

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دخل فيلم Top Gun: Maverick في قائمة أعلى الأفلام التي حصدت إيرادات قياسية في ظل أزمة كورونا، مع جمعه ما يزيد عن 120مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع في أميركا.

وأعاد الفيلم الأمل للمستثمرين في شركات السينما والمسارح بعودة الانتعاش للشاشة الكبيرة بعد انقطاع خلال عامي الجائحة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات شباك التذاكر إلى 7.7 مليار دولار في العام الحالي مقارنة بإيرادات تجاوزت 11 مليار دولار في عام 2019 قبل بداية أزمة كورونا.

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