مباراة بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي أغلى من نهائي أبطال أوروبا.. هذه العوائد

تصدرت عناوين الصحف الرياضية مع العائدات الضخمة التي سيحصل عليها الفريق المتأهل من دوري الدرجة الثانية إلى Premier League في النسخة المقبلة.

ولم يكن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول الأغلى عالميا، إنما مباراة لعبت ضمن بطولة دوري الدرجة الثانية في بريطانيا والتي فاز فيها نادي نوتنغهام فورست على هيدرسفيلد تاون وتأهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

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وقدرت شركة ديلويت قيمة مباراة أمس بين الناديين الإنجليزيين بـ 214 مليون دولار.

ويحصل المتأهل لـ "البريمير ليغ" على 300 مليون جنيه استرليني على مدار 5 سنوات إذا تجنب الهبوط.

فيما تمنح حقوق البث لكل ناد إنجليزي بقيمة 100 مليون جنيه سنويا إذا استمر في الدرجة الممتازة.

وبسبب ارتفاع مستويات التضخم، قرر 11 ناديا إنجليزيا رفع أسعار التذاكر للموسم المقبل.

وسيبيع نادي توتنهام المتأهل لدوري الأبطال تذاكر مبارياته ذات الفئة الأعلى بسعر 2000 جنيه للتذكرة.