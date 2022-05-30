هل تبحث عن فرصة في التكنولوجيا براتب 97 ألف دولار؟.. أبل تقدم تدريبا معتمدا

إذا كنت ترغب في العمل في إحدى الوظائف المرتبطة بمجال تكنولوجيا المعلومات، فقد قدمت شركة أبل برنامجين للتدريب والشهادات المهنية لتعليم العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص يرغب في بدء مهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأطلقت أبل على الدورات التدريبية اسم "أبل لدعم الأجهزة"، وApple Deployment and Management، كما أن الدورات التدريبية متسلسلة بحيث يمكن التعلم خطوة بخطوة.

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وتغطي دورة دعم أجهزة أبل الأدوات والخدمات وأفضل الممارسات لمنتجات أبل، وقالت الشركة إن الدورة تغطي حوالي 14 ساعة من المحتوى. بمجرد اكتماله، ستخضع لامتحان للحصول على شهادة وللتقدم إلى الدورة التدريبية التالية.

فيما توضح الدورة الثانية المتخصصة في التمكين والإدارة من أبل كيفية تكوين منتجات أبل وإدارتها وتأمينها باستخدام إدارة الأجهزة المحمولة. وتقدر أبل أن هناك حوالي 13 ساعة من المحتوى في هذه الدورة. بمجرد اكتمال الدورة، يمكنك إجراء اختبار الشهادة.

وتبلغ تكلفة كل اختبار 149 دولاراً. كما قالت أبل إنها ستقدم منحا دراسية تغطي تكلفة الاختبارات للطلاب في مبادرة التعليم المجتمعي. إذ يمكن أيضاً لأي شخص يعاني من صعوبات مالية التقدم للحصول على قسائم من Mac Admins Foundation للمساعدة في دفع تكلفة الاختبارات.

من جانبها، قالت نائبة رئيس شركة أبل للتسويق المؤسسي والتعليم، سوزان بريسكوت، في بيان: "يساعد التدريب الاحترافي من أبل أي شخص لديه اهتمام بالتكنولوجيا، متابعة وظائف تكنولوجيا المعلومات ذات الأجور المرتفعة بشهادات ستبرز لأصحاب العمل المحتملين".

وأضافت "الدورات الجديدة ذاتية التعلم ومتاحة مجاناً، ونعمل على ضمان ألا تكون القدرة على الدفع عائقاً أمام الحصول على شهادة أبل."

يأتي ذلك، فيما وجد مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من المتوقع أن ينمو بنسبة 13% بحلول عام 2030، وهناك حوالي 42400 فرصة عمل في هذا المجال كل عام.

ويبلغ متوسط الأجر السنوي لهذه المهن حوالي 97430 دولاراً، وهو أعلى بكثير من متوسط الأجر السنوي لجميع الوظائف الأخرى البالغ 45760 دولاراً.