بعد حظر أوروبا أكبر بنك روسي عن "سويفت".. "سبيربنك": لن يغيّر الأمر شيئاً

من المقرر أن تعزل دول الاتحاد الأوروبي، أكبر مقرض روسي بنك سبيربنك Sberbank، عن نظام سويفت الدولي للمدفوعات، حيث يستعد الاتحاد لفرض المجموعة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات المقترحة أيضاً كريديت بنك في موسكو والبنك الزراعي الروسي، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر.

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وتأتي الجولة الجديدة من العقوبات على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالفعل العديد من البنوك الروسية من استخدام نظام SWIFT.

قال سبيربنك اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأوروبية الجديدة لن تؤثر على عملياته، بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على عزل البنك الذي كان يخضع بالفعل لعقوبات من نظام سويفت للتحويلات.

وأضاف البنك في بيان: "نعمل كالمعتاد رغم العقوبات الجديدة"، مضيفا أن القيود الرئيسية على عملياته مطبقة بالفعل.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في أبريل عقوبات على سبيربنك، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية الروسية. في ذلك الوقت، قال سبيربنك أيضاً إن العقوبات لن يكون لها تأثير كبير على عملياته.

وقال البنك الروسي اليوم الثلاثاء: "قطع الخدمة عن سويفت لا يغير الوضع الحالي في التسويات الدولية. إذ لا تعتمد العمليات الروسية على سويفت وسينفذها البنك بشكل قياسي".

يأتي ذلك، بعدما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على قطع 90% من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام وعلى عقوبات أخرى، مثل عزل Sberbank عن SWIFT، في محاولة لمعاقبة موسكو على ما وصفته بـ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.