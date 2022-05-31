الصين تقود الانخفاض العالمي في صفقات رأس المال الاستثماري

تقود الصين حالياً الانخفاض العالمي في استثمارات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة، بعد أن كانت منافسا رئيسيا للنجاح التكنولوجي في وادي السيليكون.

يأتي ذلك، بعد أن تراجعت قيمة صفقات المشاريع في البلاد بنسبة 44% إلى 24.7 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات من شركة الأبحاث "بريكين". وهو ضعف معدل التراجع في الولايات المتحدة، وحوالي 4 أضعاف وتيرة الانخفاض العالمي.

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وبات تراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة، السمة الغالبة على صناعة التكنولوجيا بأكملها هذا العام، والتي يرى البعض أن الانخفاض مستحق، وجاء متأخراً، خاصة بعد أكثر من عقد من ارتفاع التقييمات. وتعرض القطاع لضربة قوية، مع تراجع الأسهم البارزة مثل أمازون، وتسلا، وابتعاد المستثمرين عن الصفقات عالية المخاطر.

بدورها، حذرت شركة سيكويا كابيتال، المؤسسين والرؤساء التنفيذيين الأسبوع الماضي من أن الأوقات الجيدة قد ولت وأنهم بحاجة إلى الاستعداد لعصر جديد مع تقييد شديد في الوصول إلى رأس المال. وقالت في عرض تقديمي لشركات محفظتها "المعدلات ترتفع، والمال لم يعد مجانياً، وهذا له آثار هائلة على التقييمات وجمع الأموال"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، بعد أن تفاقم وضع الصين بسبب حملة الحزب الشيوعي على عمالقة التكنولوجيا والسياسات الصارمة للقضاء على كوفيد-19، إذ أعاقت عمليات الإغلاق في مدن مثل شنغهاي جميع أنواع الأعمال، من الإعلان والاستثمارات إلى إنتاج سيارات تسلا، وهواتف آيفون.

وسجلت الصين رقما قياسيا بأكثر من 130 مليار دولار في استثمارات رأسمال المخاطر في عام 2021 على الرغم من الحملة الحكومية، والذي كان أعلى بنسبة 50% عن العام السابق.

وعلى الرغم من انخفاض الاستثمارات هذا العام، فقد تجاوزت كل من قيم وأحجام الصفقات في الصين من يناير إلى أبريل من هذا العام تلك التي حدثت خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبات الكثير من الاستثمارات تذهب إلى القطاعات التي تفضلها الحكومة الصينية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وفي عهد الرئيس شي جين بينغ، أعطت سلطات بكين أولوية لزيادة القدرة التنافسية للصناعات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. وتضمنت أكبر الصفقات حتى الآن هذا العام جولة بقيمة 800 مليون دولار من السلسلة B لوحدة تكنولوجيا سلسلة التوريد لشركة JD.com، بقيادة Hillhouse Capital وWarburg Pincus، ورهاناً بقيمة 5 مليارات يوان (750 مليون دولار) على شركة صناعة الرقائق Guangdong Fenghua Advanced Technology.

في المقابل، كانت صناعة التكنولوجيا الاستهلاكية في الصين من بين الأكثر تضرراً من التغييرات التنظيمية. إذ انخفضت القيمة المجمعة لصفقات رأس المال الاستثماري في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والصناعات التقديرية للمستهلكين بنسبة 55% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، بعد قفزة بنسبة 190% في العام السابق. وفي الوقت نفسه، يزداد الاستثمار في الصناعات والطاقة والمرافق وكذلك المواد الخام والموارد الطبيعية.

يعكس هذا الاتجاه دعوة الحكومة الصينية المتكررة للاعتماد على الذات في التقنيات الأساسية. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، كانت 4 من أكبر 5 صفقات لرأس المال الاستثماري في الصين في الطاقة الجديدة وأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية، وجميع القطاعات التي تدعمها الحكومة الصينية.