"تاب بيمنتس" للعربية: 30% من تجار التجزئة بمنطقة الخليج يتعاملون إلكترونيا

كشف نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة "تاب بيمنتس"، أحمد العرادي، عن حجم الفرص الموجودة في منطقة الخليج فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية، لافتا إلى وجود خطط مُحتملة للاندماج والاستحواذ مع شركات أخرى في هذا القطاع.

وأضاف العرادي في مقابلة مع "العربية"، أن القطاع سيشهد دخول العديد من اللاعبين مع تطور استخدامات المستهلكين.

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وأوضح أن حجم السوق في المنطقة لا يغطي أكثر من 30% من حجم الاحتياج الكلي، مضيفا أن 70% من التجار في منطقة الخليج لا يتعاملون بالتجارة الإلكترونية حتى الآن.

وذكر أن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع التضخم سيؤثران على توفير التمويل لشركات المنطقة، متوقعا أنه مع نهاية العام قد تتغير شهية المستثمرين وتقبل التمويل بعد الإفصاح عن النتائج المالية للشركات والتي من المرجح أن تكون إيجابية.