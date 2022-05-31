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"سويفل" تخطط للتخلص من ثلث الوظائف.. لهذا السبب!

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"سويفل" تخطط للتخلص من ثلث الوظائف.. لهذا السبب!

التخفيض ستؤثر على 400 شخص

دبي - العربية.نت

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تخطط شركة "سويفل" Swvl Holdings، لنقل الركاب، خفض عدد الموظفين بنسبة 32% كجزء من الجهود المبذولة للتحول إلى صافي تدفق نقدي إيجابي بحلول العام المقبل.

وقال المدير المالي للشركة يوسف سالم، إن تخفيض عدد الوظائف ستؤثر على 400 شخص، فيما ذكرت الشركة في بيان لها أن التخفيض سيركز على الأدوار التي تم تشغيلها آلياً، وستساعد بعض الموظفين على الانتقال إلى مناصب جديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت Swvl أن كلاً من "النقل" كخدمة، و"البرمجيات" كخدمة، ينموان بسرعة بفضل عمليات الاستحواذ الأخيرة، حيث تخطط الشركة لمواصلة تنمية هذه الأعمال.

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كما تهدف إلى مواصلة الاستثمار في تطوير مجموعة الخدمات التكنولوجية الخاصة بها.

وأعلنت الشركة عن سلسلة من الصفقات خلال العام الماضي، بما في ذلك Volt Lines - استحواذها الرابع منذ أغسطس.

فقد اشترت شركة Door2door الناشئة للتنقل ومقرها برلين في مارس، وشركة النقل الجماعي ViaPool في نوفمبر، وشركة Shotl، وهي خدمة نقل عند الطلب تستخدم حافلات مكوكية، في أغسطس.

وشارك في تأسيس "سويفل"، مصطفى قنديل، المدير التنفيذي السابق لشركة Rocket Internet SE والذي عمل أيضاً مع شركة Careem، المملوكة الآن لشركة أوبر تكنولوجيز.

وتم إدراج "سويفل" في بورصة ناسداك في الأول من أبريل بعد اندماجها مع شركة الشيكات على بياض "كوينز غامبيت جروث كابيتال".

وانخفضت أسهم Swvl بأكثر من النصف منذ الإدراج وسط عاصفة ضربت أسهم التكنولوجيا وشركات النمو، وبلغت قيمتها السوقية الحالية 581 مليون دولار.

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