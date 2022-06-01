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التقييمات الخيالية للشركات الناشئة في سيلكون فالي.. الحفلة انتهت! 

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خاص

التقييمات الخيالية للشركات الناشئة في سيلكون فالي.. الحفلة انتهت!

Plus VC: تمويل الشركات الناشئة في سيلكون فالي متوقف بشكل تام

دبي - العربية.نت

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أكد الشريك الإداري في صندوق Plus VC حسن حيدر، أن تمويل الشركات الناشئة في سيلكون فالي متوقف بشكل تام بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن "الحفلة انتهت" بالنسبة للتقييمات الخيالية التي كانت تحصل عليها هذه الشركات.

وأضاف حيدر في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر Seamless، المنعقد حالياً في دبي والذي يُعنى بقطاع التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني قائلا: "Plus VC هي شركة استثمار في رأس المال الجريء وحتى الآن استثمرت في 10 شركات في المنطقة في التكنولوجيا المالية والصحية".

وأوضح أن تقييمات الشركات الناشئة خلال السنتين الماضيتين كانت خيالية.

الشركات الناشئة بالمنطقة تحصل على 299 مليون دولار تمويل في مارس شركات شركات ناشئة الشركات الناشئة بالمنطقة تحصل على 299 مليون دولار تمويل في مارس

وأشار حيدر إلى استثمار الصندوق بشركات فنتك في مصر، بالقطاع الصحي في السعودية والإمارات.

وبين حيدر أن حجم الصندوق يبلغ 60 مليون دولار، ونتوقع جمع 20 مليون دولار في جولة تمويلية خلال الأسابيع المقبلة.

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