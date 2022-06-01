العملات الرقمية تربح 102 مليار دولار خلال 24 ساعة

سجلت العملات الرقمية مكاسب كبيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة من التداولات، بدعم المكاسب الكبيرة التي سجلتها "بيتكوين"، التي تواصل الزحف صوب مستوى 32 ألف دولار.

وتبددت مخاوف المستثمرين من العملات الرقمية المشفرة عقب أزمة انهيار عملة تيرا لونا، وعادت "بيتكوين" لقيادة سوق الـ"كريبتو" نحو الصعود من جديد، خصوصا بعد اعتماد روسيا على العملات الرقمية المشفرة للتحايل على العقوبات الأوروبية والأميركية.

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وعلى صعيد التداولات وخلال الـ24 ساعة الأخيرة من التداولات، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 8.4% رابحة نحو 102 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1210 مليارات دولار في تعاملات صباح أمس، إلى نحو 1312 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وفي صدارة العملات الرقمية الرابحة، جاءت عملة "بيتكوين"، حيث سجلت العملة خلال الساعات الماضية ارتفاعاً بنسبة 1.1%، مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 7.7% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 31906 دولارات، فيما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 607.4 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 2%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 1.3% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 1947 دولارا، في حين تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 235.4 مليار دولار.

وحلت عملة "تيزر" في المركز الثالث بين أكبر العملات الرقمية، وفيما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فقد ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 72.48 مليار دولار.

وجاءت عملة "يو إس دي" في المركز الخامس، واستقر سعرها عند مستوى 1 دولار، كما استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 53.97 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 1%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 2.4% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 322.82 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 52.6 مليار دولار.