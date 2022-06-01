باينانس تجمع 500 مليون دولار في أول صناديقها الاستثمارية لهذا الهدف!

أطلقت باينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، صندوق رأسمال استثماريا جديدا.

وقالت شركة باينانس لابس، الذراع الاستثمارية للشركة، يوم الأربعاء، إنها جمعت 500 مليون دولار لصندوقها الأول للشركات الناشئة، وحصلت على دعم من شركات رأس المال الاستثماري DST Global وBreyer Capital بالإضافة إلى مكاتب وشركات عائلية لم تذكر اسمها.

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وتخطط باينانس لابس لاستخدام رأس المال للاستثمار في الشركات التي تبني "Web3".

وعلى الرغم من أنه لا يزال مصطلحاً غير محدد التعريف، يشير Web3 بشكل فضفاض إلى التكرار الافتراضي المستقبلي للإنترنت والذي يكون أكثر لامركزية من الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت الموجود اليوم ويتضمن تقنية سلاسل الكتل، ودفاتر الأستاذ الرقمية المشتركة – التقنية وراء معظم العملات المشفرة الرئيسية.

يصل إطلاق صندوق باينانس الجديد في وقت تشهد فيه عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى انخفاضاً حاداً. إذ تراجعت بيتكوين بأكثر من 50% منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ما يقرب من 69000 دولار في نوفمبر. وأثر ذلك على شركات التشفير المدرجة في البورصات مثل كوينباس، التي تراجعت أسهمها بنسبة 69% منذ بداية عام 2022. ويخشى المستثمرون من أن الركود سوف يغذي شركات التشفير الخاصة الناشئة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للاستثمارات وعمليات الاندماج والاستحواذ في باينانس لابس، كين لي: "في حين أن تقييمات الشركات الناشئة البالغة مليار دولار أو أكثر "تتباطأ قليلاً"، لا يوجد تأثير حالي في الأسواق الخاصة في المرحلة المبكرة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأمل باينانس لابس في الاستفادة من الانخفاض الأخير في الأصول الرقمية للعثور على مؤسسين يبنون ما تعتبره الشيء الكبير التالي في مجال التكنولوجيا.

قال لي: "نحن نبحث عن مشاريع لديها القدرة على دفع نمو نظام Web3". وقد تشمل هذه المشاريع البنية التحتية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والمنظمات المستقلة اللامركزية. وتقدر باينانس أن هناك حالياً ما بين 300000 إلى 500000 مطور Web3 نشط، وهو رقم تأمل أن ينمو "بشكل كبير".

على الجانب الأخر، تخطط باينانس أيضاً للاستحواذ على حصة بقيمة 500 مليون دولار في تويتر لدعم محاولة إيلون ماسك للحصول على منصة التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تأمل الشركة أن تعزز هدفها المتمثل في "الجمع بين وسائل التواصل الاجتماعي وWeb3 معاً".

تأسست باينانس في عام 2017 من قبل رجل الأعمال الكندي الصيني Changpeng Zhao، وتعد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، حيث بلغ حجم تعاملتها 490 مليار دولار في شهر مارس الماضي.