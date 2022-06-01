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ماسك يهدد موظفي تسلا بالطرد إذا لم يمتثلوا لهذا القرار!

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(أرشيفية من فرانس برس) إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ماسك يهدد موظفي تسلا بالطرد إذا لم يمتثلوا لهذا القرار!

مداومة العمل 40 ساعة أسبوعياً من المكتب كحد أدنى

دبي - العربية.نت

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دخل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في نقاش حول العودة إلى المكتب على تويتر من خلال الكشف عن رسالة بريد إلكتروني أرسلها يوم الثلاثاء إلى الموظفين التنفيذيين في شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا".

وكتب ماسك: "العمل عن بُعد لم يعد مقبولاً"، "أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بُعد يجب أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة أسبوعياً كحد أدنى، أو عليه مغادرة تسلا"، مشيراً إلى أن هذا الحد أقل مما تطلبه تسلا من عمال المصانع.

وذهب الرئيس التنفيذي إلى تحديد أماكن الحضور المفروضة على الموظفين، إذ كتب: "يجب أن يكون مكتباً رئيسياً لشركة تسلا، وليس مكتباً فرعياً بعيداً لا علاقة له بواجبات الوظيفة، على سبيل المثال أن تكون مسؤولاً عن العلاقات الإنسانية لمصنع فريمونت، يعني أنه يجب ألا يكون مكتبك في ولاية أخرى".

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ولم تكن تلك المرة الأولى التي يظهر فيها ماسك معاملته القاسية للموظفين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ونقلت "بلومبرغ" عن أحد المقربين من إيلون ماسك، أنه لاحظ ذات مرة مجموعة من المتدربين يتجولون أثناء انتظارهم في طابور لتناول القهوة في شركة سبيس إكس، والذي اعتبره استهانة بالإنتاج، وهدد حينها بطرد جميع المتدربين إذا تكرر الأمر، كما أمر بتركيب كاميرات أمنية لمراقبة الامتثال.

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