هل تطمح في راتب يفوق 100 ألف دولار سنوياً.. فكر في إحدى هذه الجامعات!

مع استمرار الطلب على التوظيف في الارتفاع، من المتوقع أن يرتفع متوسط الراتب المبدئي لخريجي العام الجاري إلى أكثر من 50000 دولار في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يمكن لطلاب الجامعات الحاليين أن يكسبوا أكثر من ضعف ذلك اعتماداً على الكلية ومجال التخصص.

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أظهرت دراسة تستند إلى بيانات من وزارة التعليم الأميركية في درجات البكالوريوس من الجامعات الحكومية، والتي حصرت الوظائف التي تدفع راتباً سنوياً لا يقل عن 100000 دولار، أنه بعد 3 سنوات من التخرج حصل 100% من الخريجين على وظائف.

وحصل الخريجون الحاصلون على درجة البكالوريوس من جامعة سياتل في مجال التشخيص والعلاج الصحي على أعلى فرص للدخل.

ووجدت الدراسة التي أجرتها ProWritingAid أن جميع الخريجين حصلوا على وظيفة في غضون عامين من التخرج، ويحصلون على راتب متوسط قدره 131592 دولاراً في العام التالي.

وفي المرتبة الثانية، كان تخصص النقل البحري في كلية نورث وسترن ميشيغان، والتي يمكن أن تكسب الخريجين 112111 دولاراً بعد 3 سنوات على التخرج.

ومن بين الخمسة الأوائل درجات البكالوريوس في التمريض وإدارة التمريض وأبحاث التمريض والتمريض السريري من جامعة ولاية كاليفورنيا مونتيري باي وجامعة ستانيسلاوس، حيث يحصل الخريجون على راتب متوسط قدره 110683 دولاراً و104737 دولاراً على التوالي.

ويكسب خريجو الأكاديمية البحرية بولاية كاليفورنيا، والتي تقدم درجة البكالوريوس في التقنيات ذات الصلة بالهندسة الميكانيكية، 102821 دولاراً أميركياً بعد 3 سنوات من التخرج.

وبشكل عام، كان هناك 140 درجة براتب سنوي متوسط يزيد عن 100000 دولار في غضون 3 سنوات من التخرج - من هؤلاء، 93 من الكليات الخاصة و47 من الكليات الحكومية العامة، وفقاً للدراسة التي نشرتها "CNBC"، واطلعت عليها "العربية.نت".

هل يستحق الأمر العناء؟

بلغ متوسط الرسوم الدراسية بالإضافة إلى الإقامة والمأكل للطلاب داخل ولاية نيويورك في كليات عامة مدتها 4 سنوات 27330 دولاراً في العام الدراسي 2021-22؛ بالنسبة للطلاب من خارج الولاية، كان 44150 دولاراً، وفقاً لمجلس الكلية.

وبالمقارنة، يدفع الطلاب في الكلية الخاصة ذات الأربع سنوات 55800 دولار في المتوسط، على الرغم من أنه عند احتساب النفقات الأخرى، يمكن أن يكون إجمالي الرسوم أكثر من 70000 دولار في السنة.

وبغض النظر عن الجامعة، فإن المبلغ الذي تجنيه يعود إلى مجال دراستك ووظيفتك في نهاية المطاف.

في هذه الأيام، ترتبط جميع التخصصات العشرة الأكثر ربحاً بالهندسة - باستثناء علوم الكمبيوتر - وفقاً لدراسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول رواتب خريجي الجامعات.

ومن المرجح أن تكون تخصصات علوم الكمبيوتر هي الأعلى أجراً بعد التخرج في الكلية، حيث تحصل في المتوسط على 75900 دولار، يليها خريجو الهندسة، وفقاً لتقرير منفصل صادر عن الرابطة الوطنية للكليات وأرباب العمل NACE.

هذا العام، توقع أرباب العمل زيادة رواتبهم الأولية بنسبة 5.4% لتخصصات الرياضيات والعلوم، وستنخفض بنسبة 14.8% في تخصصات العلوم الإنسانية، وفقاً لما توصلت إليه NACE.

وتشير الدراسات إلى أن خريجي الجامعات سيكسبون ما يقرب من مليون دولار إضافية على مدار حياتهم المهنية.