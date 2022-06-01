"الدولية الإسلامية" للعربية: نعمل على توفير حلول طويلة الأجل لتأمين الغذاء
هاني سنبل: التجارة العالمية تأثرت بسبب الأزمات الصحية والاضطرابات الجيوسياسية
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل، إن التجارة العالمية تأثرت بسبب الأزمات الصحية والاضطرابات الجيوسياسية.
وذكر سنبل في مقابلة مع "العربية"، أن بنك التنمية الإسلامي يركز على مساعدة الدول على التعافي من تداعيات الأزمات، إلا أن الأزمة الحالية قد تطول تداعياتها.
وبين سنبل أن تداعيات الأزمة تشمل التضخم في الأسعار وبطئا في التجارة الدولية لاسيما فيما يتعلق بالغذاء.
وأضاف أن الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية تستورد معظم غذائها من روسيا وأوكرانيا.
وتابع سنبل: "تلقينا طلبات إضافية لتمويل الغذاء وتأمين مخزون من السلع الغذائية لفترات مناسبة".
وأكد أن المؤسسة تعمل مع الدول لتوفير حلول طويلة الأجل لتأمين الغذاء.
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