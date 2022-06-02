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غوغل وفيسبوك الأعلى أجراً بين هذه الشركات.. يصل لـ300 ألف دولار سنوياً

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غوغل وفيسبوك وتويتر
وول ستريت

غوغل وفيسبوك الأعلى أجراً بين هذه الشركات.. يصل لـ300 ألف دولار سنوياً

ما يقرب من ثلث الشركات المدرجة ضمن مؤشر S&P 500 متوسط الأجور فيها يتخطى 100 ألف دولار

دبي - العربية.نت

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ارتفع متوسط الأجور في معظم الشركات المدرجة ضمن مؤشر S&P 500 خلال العام الماضي، مع ازدهار الاقتصاد، والتراجع الكبير في معدل البطالة الأميركية.

وكانت شركتا غوغل وميتا بلاتفورمز، الأعلى في القائمة من حيث متوسط أجور العاملين، بحوالي 300.000 دولار.

يذكر أن عدد موظفي شركة ألفابيت – الشركة الأم لـ غوغل – بلغ 156500 عامل العام الماضي.

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فيما أظهر التحليل الذي أجرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن ما يقرب من 150 شركة، تجاوز متوسط راتب الموظفين لديها 100 ألف دولار سنوياً.

بينما كانت الشركة المصنعة لقطع غيار السيارات Aptiv، أدنى متوسط للأجور، ضمن شركات مؤشر الشركات الأميركية الأكبر، إذ بلغ أجر العامل بدوام كامل في مصنعها في المكسيك أقل من 7500 دولار العام الماضي.

متوسط الأجور
متوسط الأجور

كما أظهر التحليل أن Aptiv كانت واحدة من 44 شركة ذكرت أنها دفعت أقل من 30 ألف دولار في المتوسط كأجور للعاملين عن العام الماضي.

وبشكل عام، ارتفع متوسط الأجور العام الماضي لـ 278 شركة من أصل 453 في تحليل للبيانات التي جمعتها MyLogIQ LLC.

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