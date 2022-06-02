رئيس "جيديا" للعربية: نصبو لاقتناص الفرص عبر شراء شركات تمر بظروف صعبة

أكد رينيه ليمنز، الرئيس التنفيذي لشركة "جيديا" للمدفوعات الرقمية ومقرها السعودية، على هامش مؤتمر Seamless الذي انعقد مؤخراً في دبي، والذي يُعنى بقطاع التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، أن الشركة تقوم بمعالجة نحو 300 ألف معاملة يومياً لمئات الآلاف من التجار، وتنظر للتوسع إلى أسواق أخرى ربما عبر الاستحواذ على شركات ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية.

وقال في مقابلة مع "العربية": "جيديا هي شركة مدفوعات تعمل في ثلاث مناطق هي السعودية ومصر والإمارات، وتساعد مئات آلاف من التجار لزيادة المبيعات ونمو أعمالهم".

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وأضاف: "نعالج نحو 5 مليارات دولار من المعاملات شهرياً ونحو 300 ألف معاملة يومياً لمئات الآلاف من التجار، وقد وصلت جيديا إلى الربحية منذ وقت طويل، وفي الواقع دائماً حققنا الربحية واستثمرنا في أعمالنا الخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وضخ نحو 150 مليون دولار في بناء شركات جديدة في مصر والإمارات وسنستمر في ذلك".

وتابع قائلاً: "نحن نمول أنفسنا، نحقق الربحية ومستقلون، ولكننا نستكشف فيما إذا أردنا تسريع النمو، هل علينا الحصول على تمويل خارجي.. لا نحتاج ولكننا نستكشف".

وحول القلق من احتمال حدوث أزمة مالية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جيديا": "بالتأكيد أقلق من ذلك، ولكن القلق لا يغير شيئا لأنه لا يمكننا التأثير على ذلك.. كل ما نستطيع القيام به هو التموضع جيداً والاستفادة من الفرص، لذا نتوقع مثلاً أن تكون جيديا قادرة على شراء شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا المالية التي تمر بظروف صعبة ولا تستطيع الحصول على تمويل ولا تحقق الربحية، ولكن هذه عملية من الأفضل أن تتم بخصوصية كما نعلم".

وعن القطاعات أو الشركات التي يفكرون بالاستحواذ عليها، ذكر شركات مدفوعات وتمكين مثل "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، مشيراً إلى أن الهدف لن يكون الشركات التي تقدم قروضا ولكن المنصات التي تقوم عليها مثل هذه الشركات والمنصات المتخصصة بالمستهلكين، مضيفاً بالقول: "هناك 4 أو 5 قطاعات تهمنا أيضاً يجب أن نقتنص الفرص فيها، يجب أن ننظر إلى الشركات المتاحة وفي أي مناطق في ظل رغبتنا بالتواجد في أسواق أكثر".