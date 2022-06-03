هل انتهت حفلة تقييمات الشركات الناشئة التي تضاعفت خلال العامين الماضيين؟ 

قال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في Checkout.com، محمد علي يوسف، إن الشركة مازالت تحقق نمواً في أعمالها في قطاعات مختلفة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتراجع تقييمات بعض الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر Seamless الذي انعقد مؤخراً في دبي والذي يُعنى بقطاع التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، "ربما على مستوى القطاعات المختلفة هناك تغير بسيط، ولكن بشكل عام لأننا نوفر المدفوعات لأعمال وشركات متنوعة سواء في مجال توصيل الطعام أو البقالة استمر انعكاس النمو على أعمالنا".

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وفيما يتعلق بقطاع "اشتر الآن وادفع لاحقاً" سواء على مستوى العالم أو في المنطقة قال يوسف "إن كنت تذكرين، عندما تحدثنا المرة الماضية Checkout.com قادت جولة استثمارية لصالح "تمارا" أكبر شركة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في المنطقة قدنا جولة استثمارية بنحو 100 مليون دولار، ورأينا معدلات نمو هائلة بحسب استطلاع قمنا به في الربع الأول من العام يظهر أن 66% من العملاء يستخدمون "اشتر الآن وادفع لاحقاً" كوسيلة دفع، والسبب هو أن هذه الخاصية توفر الراحة للعملاء الذين لا يمتلكون النقد وثانياً توفر الثقة، إذ قد يكون العميل غير واثق من شراء شيء ما عبر الإنترنت، ولكن باستخدام هذه الوسيلة يمكن أن يتم تسلم البضائع قبل دفع المبلغ كاملاً، لذا رأينا توسعا كبيرا من طرف المستهلك والبائع لاستخدام وسيلة "اشتر الآن وادفع لاحقاً".

ولفت إلى أن Checkout.com قامت بجولة استثمارية من الفئة D وجمعت مليار دولار ما أعطاها تقييما بـ 40 مليار دولار حينها، وبالنسبة لنا نؤمن بأن وضعنا جيد، وقوائمنا المالية قوية، كما أننا ندير عملا مربحا منذ عدة سنوات، لذا نحن لسنا بنفس موقف الشركات الناشئة التي تركز على النمو فقط، نحن نركز على إدارة عمل قوي هذا المنحنى النزولي قد يؤثر على شركات مختلفة، هذا نمط دوري، نزول ثم صعود مرة أخرى، في نقطة ما، ولكن على الأمد القصير ما زلنا نركز على النمو، أعمالنا نمت 300% على مستوى العالم في 2020، ونمت 300% في 2021، وسنستمر على هذا المسار".