توقعات بانهيار سوق العملات المشفرة وتبخر مليارات الدولارات

توقع عاملون في سوق العملات المشفرة أن يشهد انهياراً وشيكاً يؤدي إلى تبخر مليارات الدولارات، واختفاء بعض العملات بشكل كامل من العالم، فيما شبّه البعض الانهيار المتوقع بما حدث في بدايات الظهور المبكر لسوق "الدوت كوم".

وقال تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت" إنه يوجد حالياً أكثر من 19 ألف عملة مشفرة والعشرات من منصات "بلوك تشين" في العالم، وسط توقعات بأن تشهد السوق انهياراً في هذه الصناعة خلال السنوات القليلة المقبلة يؤدي إلى اختفاء بعض العملات وتراجع قيمة بعضها الآخر.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ريبيل" للمدفوعات عبر الحدود براد جارلينجهاوس، إنه من المحتمل أن تكون هناك "عشرات" من العملات المشفرة التي ستبقى في المستقبل، ما يعني أنه يتوقع اختفاء عدد كبير من العملات المشفرة الموجودة حالياً.

وأضاف جارلينجهاوس: "أعتقد أن هناك سؤالاً حول ما إذا كنا بحاجة إلى 19 ألف عملة جديدة اليوم أم لا"، وتابع: "في عالم العملات الورقية، ربما يوجد 180 عملة فقط".

ويوجد أكثر من 19 ألف عملة مشفرة حالياً، والعشرات من منصات "بلوك تشين" التي تشكل التكنولوجيا الأساسية التي بنيت عليها العديد من هذه العملات المشفرة المختلفة.

وسلط الانهيار الأخير لما يسمى بـ(terraUSD) الخوارزمية والرمز الرقمي المرتبط به الضوء على آلاف العملات المشفرة الموجودة، وما إذا كانت ستنجو جميعاً، كما أرسل هذا الانهيار موجات صدمة عبر السوق.

وقال برتراند بيريز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ويب ثري" إن "أحد الآثار لما رأيناه الأسبوع الماضي في قضية Terra هو أننا في مرحلة يوجد فيها عدد كبير جداً من البلوك تشين، وعدد كبير جداً من الرموز المميزة. وهذا أمر محير للمستخدمين"، وأضاف: "هذا يجلب أيضاً بعض المخاطر للمستخدمين".

وتابع برتراند بيريز: "كما حدث في بداية الإنترنت، كان لديك الكثير من شركات الإنترنت وكان الكثير منها عبارة عن عمليات احتيال، ولم تحقق أي قيمة وتم مسح كل ذلك. والآن لدينا شركات مفيدة للغاية وشرعية".

وقال سكوت مينيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في (Guggenheim) إن مزيداً من التشاؤم سيطر على الأسواق الأسبوع الماضي، وأضاف أن معظم العملات المشفرة "غير مرغوب فيها" لكن عملة البيتكوين والإيثريوم ستنجوان، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن بي سي" في تقريرها.

وتأتي التعليقات من قطاع العملات المشفرة في الوقت الذي يستمر فيه السوق في الشعور بالضغط، حيث تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 50% من أعلى مستوى سجلته في نوفمبر الماضي، مع انخفاض العديد من العملات الرقمية الأخرى بشكل حاد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتتنافس العديد من منصات "بلوك تشين" المختلفة للحصول على منصب قيادي في القطاع، لكن بريت هاريسون، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة (FTX US) قال إن المئات الموجودة حالياً لن تنجو وستختفي في المستقبل.

وقال هاريسون: "عندما تفكر في البلوك تشين.. ربما لن يكون هناك المئات منها في غضون 10 سنوات، أعتقد أنه سيكون هناك فائزان واضحان لأنواع مختلفة من التطبيقات"، وأضاف: "سنرى السوق يفرز ذلك بمرور الوقت".