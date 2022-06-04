كيف تصبح "تسلا" أكبر خاسر من سياسة "ماسك" في التوظيف؟

في تعليقها على تصريحات إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، قالت كارا أليمو، الأستاذة المشاركة في كلية لورانس هربرت للتواصل بجامعة هوفسترا، والمتحدثة باسم الشؤون الدولية في وزارة الخزانة خلال إدارة باراك أوباما، إنه عند الإعلان عن هذه السياسة الوحشية التي تتجاهل احتياجات ورغبات ووقائع العديد من العمال الأميركيين، يعتقد "ماسك" على الأرجح أنه سيستخلص المزيد من العمل الأفضل من موظفيه.

وأضافت أليمو: "إنه للأسف مخطئ.. من المرجح أن يكون لهذه السياسة تأثير معاكس تمامًا، حيث ستخرج المواهب والابتكار من شركته للسيارات الكهربائية".

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وتتجاهل سياسة "تسلا"، 60% من الأميركيين الذين لديهم وظائف يمكن القيام بها عن بُعد والذين يقولون إنهم يريدون العمل من المنزل طوال الوقت أو معظمه حتى بعد كورونا، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2022.

ومن المرجح بشكل خاص أن ترغب النساء وأفراد الفئات المهمشة في العمل من المنزل كل الوقت أو جزء منه إما بسبب نقص رعاية الأطفال أو مطالب أخرى في المنزل أو لأنهم غالبًا ما يشعرون بأنهم مستبعدون في بيئات مكاتبهم.

لكن سياسة ماسك ليست سيئة فقط لعماله، فمن المحتمل أيضًا أن تكون سيئة لقطاع الأعمال. فعلى عكس معتقدات "ماسك القديمة"، يقول العمال بأغلبية ساحقة إنهم ليسوا أكثر إنتاجية عندما يعملون بدوام كامل من المكتب. في الواقع.

قال 80% من العاملين الهجينين والعاملين عن بُعد في استطلاع عام 2022، إنهم متساوون أو أكثر إنتاجية مما كانوا عليه عندما عملوا من المكتب.

علاوة على ذلك، ستؤدي هذه السياسة بشكل شبه مؤكد إلى هجرة الموظفين من تسلا. ويقفز العمال الأميركيون بالفعل من أرباب عملهم بأرقام قياسية كجزء من "الاستقالة الكبرى"، حيث يبحث حوالي نصف العمال عن وظيفة جديدة أو يتعرضون لخطر المغادرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم يبحثون عن خيارات أكثر مرونة، وفقًا لـ دراسة استقصائية أجرتها "ويلز تورز واستون" وهي شركة تأمين وإدارة مخاطر.

ومن المحتمل أيضًا أن تجعل سياسة "تسلا" من الصعب على الشركة جذب أفضل المواهب في المستقبل. بعد كل شيء، لماذا العمل في مكان لا يأخذ في الحسبان احتياجات الموظفين بينما يمكنك بسهولة الحصول على وظيفة في مكان آخر في سوق العمل الضيق اليوم؟ حيث تخوض الشركات حروب توظيف لجذب الموظفين، مع فتح ما يقرب من وظيفتين لكل أميركي يبحث عن عمل في الوقت الحالي.

ونظرًا لأن النساء وأعضاء الفئات المهمشة هم الأكثر رغبة في العمل من المنزل، فمن المحتمل أيضًا بشكل خاص ألا يرغبوا في العمل لدى تسلا. سيترك هذا للشركة قوة عاملة أكثر تجانساً، تتألف في الغالب من رجال يتمتعون بامتياز أن يكونوا قادرين على الاختفاء من منازلهم وعائلاتهم لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع - مثل أولئك الذين لديهم أزواج يمكنهم الاعتماد عليهم في الاعتناء بهم. من الأطفال عندما يتم إغلاق حجرة الدراسة بشكل غير متوقع لمدة أسبوع بسبب إصابة أحد الطلاب بكورونا.

ووفق بحث جديد أجرته شركة "إم سي كي إنسي"، فإن تنمية قوة عاملة متجانسة ليست استراتيجية للنجاح. وذكر أن الشركات الأكثر تنوعًا تتفوق بشكل كبير على الشركات الأخرى. على سبيل المثال، في عام 2019، كانت الشركات الأكثر تنوعًا عرقيًا وثقافيًا أكثر ربحية بنسبة 36% من تلك الأقل تنوعًا. والشركات التي لديها أكبر قدر من التنوع بين الجنسين كانت أكثر احتمالاً بنسبة 25% أن تحقق ربحًا أعلى من المتوسط من الشركات التي لديها أقل تنوع بين الجنسين. وهذا أمر منطقي لأن الأشخاص المتشابهين يميلون إلى التفكير على حد سواء. وتأتي المجموعات الأكثر تنوعًا بمزيد من الأساليب والأفكار الجاهزة - والتي هي بالضبط ما تحتاجه إذا كنت تحاول إنشاء مركبات المستقبل.

ومن المرجح أن تضر سياسة تسلا الجديدة بالعديد من موظفيها الذين يريدون المرونة ويحتاجون إليها. وتوقعت "كارا"، أن يكون الخاسر الأكبر على الإطلاق هو الشركة نفسها. وقالت إن تنفيذ سياسة لن تؤدي إلى تحسين الإنتاجية، سيجعل العمال يفرون ومن المرجح أن يخنق التنوع والابتكار ليس استراتيجية رابحة.