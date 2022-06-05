الملياردير بيل غيتس يعود لمهاجمة إيلون ماسك مجددا

واصل إيلون ماسك وبيل غيتس حربهما الكلامية بشأن رهان غيتس "بمليارات الدولارات" ضد تسلا حيث شكك ماسك في دفاع المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.

وفي مقابلة مع صانع المحتوى على يوتيوب الفرنسي HugoDécrypte، دافع غيتس عن سجله في الأعمال الخيرية المتعلقة بتغير المناخ وشكك في فائدة السيارات الكهربائية.

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وقال غيتس: "أعطي الكثير لتغير المناخ أكثر من إيلون أو أي شخص آخر". "وتبرعت بالكثير من الدولارات لهذا الهدف"، وأضاف غيتس: "السيارات الكهربائية تمثل حوالي 16% من حل مشكلة الانبعاثات، لذلك نحتاج أيضاً إلى حل 84% الأخرى"، وفقاً لما ذكرته "Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف: "لكن بيع الأسهم على المكشوف لا يعيب فاعلها أو يقلل من جهده بأي شكل من الأشكال".

ورداً على مقتطف من المقابلة على تويتر دافع فيها غيتس عن موقفه، كتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك ببساطة: "تنهيدة".

وقال ماسك إنه رفض تبرعاً خيرياً من غيتس لأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا سمع أن غيتس لديه رهان بقيمة 500 مليون دولار "قصير" ضد الشركة، والتي قال ماسك إنها تعني أن غيتس لم يكن جاداً بشأن تغير المناخ.

Sigh — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2022

وتراجعت القيمة الصافية لثروة غيتس وماسك بمليارات الدولارات هذا العام مع انهيار أسواق الأسهم بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة واحتمال حدوث ركود.

وفي المقابلة، قال غيتس أيضاً إنه لم ينضم إلى ماسك، ومؤسس أمازون جيف بيزوس ومؤسس مجموعة فيرجين ريتشارد برانسون "سباق الفضاء"، لأنه كان أكثر اهتماماً بمعالجة أمراض مثل الحصبة والملاريا.