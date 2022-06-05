مؤسسة التمويل الدولية للعربية: استثماراتنا في السعودية 15 مليار ريال

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC في السعودية، وليد المرشد، إنه في حالة الأزمات تقوم مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بتقديم تمويلات أكبر، وقامت المؤسسة والبنك الدولي بتقديم 100 مليار دولار للدول المستحقة خلال أزمة كوفيد-19.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، أننا نعمل مع الشركات الخليجية لا سيما في توسعها بإفريقيا وآسيا، وتجاوز حجم تمويلها 8 مليارات دولار خلال 10 سنوات ماضية.

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وأشار إلى إقبال كبير من الشركات الخليجية لاسيما السعودية على التوسع إقليمياً وعالمياً بالاتفاق مع رؤية المملكة 2030.

وقال وليد المرشد، إن استثماراتنا في السعودية تصل إلى 15 مليار ريال ونركز على عملية التخصيص ونعمل مع الحكومة للمساعدة في طرح الشركات للتخصيص، مع العمل مع الشركات السعودية للتوسع في الخارج لاسيما توفير التمويلات الإسلامية الخاصة.

وأشار إلى الاهتمام بالصكوك وإصدار شركات وبنوك سعودية صكوكاً خضراء هذا العام.

وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC في السعودية، إن العمل قائم في مجال التمويل الإسكاني ونعمل مع الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" لإصدار سندات للتمويل الإسكاني، متوقعاً أن تكون بقيمة كبيرة.