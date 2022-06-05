وزير التموين المصري للعربية: اتفقنا على استيراد 8 شحنات قمح جديدة بـ480 ألف طن 

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحي، إنه تم تعديل سقف الائتمان الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى 6 مليارات دولار لتمويل ورادات القمح والطاقة.

وأضاف المصيلحي في مقابلة مع "العربية"، أن المؤسسة ستتيح 1.5 مليار دولار هذا العام، تخص وزارة التموين مليار دولار، و500 مليون دولار للبترول.

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وذكر أن الحصة الإضافية لهيئة السلع التموينية تبلغ مليار دولار منها 700 مليون دولار للقمح و300 مليون دولار للزيت.

وأشار الوزير إلى الاتفاق على 8 شحنات قمح جديدة من مصادر مختلفة بكمية 480 ألف طن، بواقع 60 ألف طن للشحنة.

وأفاد بأنه "تم تجميع 3.5 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن... واشترينا 360 ألف طن من الخارج منذ الحرب".

وذكر أنه تم الاتفاق على عدة شحنات من روسيا تصل مصر الشهر المقبل، فيما يتم الحصول على قمح أوكراني عن طريق موردين من بولندا يتحملوا تكلفة النقل.

وأوضح الوزير أنه لن يتم التحرك في ملف دعم الخبز حاليا، موضحا أن الدولة تبذل كل جهودها لخفض الأعباء التضخمية على المواطنين والتي حدثت من خارج البلاد سواء بسبب جائحة كورونا أو نتيجة الأزمة الأوكرانية.