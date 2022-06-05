وزير الزراعة السعودي: فرص استثمارية بـ 3.2 تريليون دولار بحلول 2030

انطلقت في الرياض، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى السعودي الإسباني، بتنظيم من وزارتي الاستثمار والسياحة السعوديتين، وبمشاركة وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، وممثلي كبرى الشركات السعودية والإسبانية.

وفي افتتاح المنتدى، أعلن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عن اهتمام المستثمرين من إسبانيا بعدد من القطاعات الواعدة في السعودية، من بينها الطاقة الخضراء والزراعة والاستدامة والسياحة وإدارة المخلفات.

مادة اعلانية

وأشار الفضلي إلى وجود فرص استثمارية أمام القطاع الخاص في المملكة بقيمة 3.2 تريليون دولار بحلول 2030.

وقال: "لجهة الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسرنا رؤية اهتمام قوي ومستقر من المستثمرين الإسبان للاستثمار في المملكة، كما نتطلع لرؤية المزيد".

وأضاف: "المملكة تعتزم أن تصبح إحدى أفضل 15 اقتصاداً عالمياً بحلول 2030، وتحقيق ذلك يتطلب وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 1.7 تريليون دولار في 2030".

وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، إلى أنه و"خلال أكتوبر الماضي، كشف ولي العهد السعودي عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهو ما يمثل مستوى من الطموح لا مثيل له عالمياً".

وقال: "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستضاعف أحجام الاستثمار 3 مرات بحلول 2030، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 20 مرة، وفتح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص بقيمة 3.2 تريليون دولار".