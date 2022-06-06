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رئيس "القلعة" للعربية: سوق الطروحات في مصر يمر بظروف غير مؤاتية

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خاص

رئيس "القلعة" للعربية: سوق الطروحات في مصر يمر بظروف غير مؤاتية

هيكل: القلعة لم تتأثر سلبا بالأوضاع الحالية لأن معظم شركاتها التابعة إيراداتها بالدولار

دبي - العربية.نت

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توقع رئيس شركة القلعة للاستشارات المالية أحمد هيكل، قيام البنوك المركزية بتغيير نظرتهم لسياسة رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي بسبب الحالة الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب.

وأضاف هيكل في مقابلة مع "العربية"، أن سوق الطروحات في مصر يمر بظروف غير مؤاتية في الوقت الحالي.

وذكر أن البنوك المركزية ستراجع نظرتها لأسعار الفائدة بعد رفع يونيو ويوليو.

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وأوضح أن "القلعة" لم تتأثر سلبا بالأوضاع الحالية لأن معظم شركاتها التابعة إيراداتها بالدولار.

وتابع: "لن تقوم القلعة بأي تخارجات في الظروف الحالية وأيضا تأجيل طروحات شركات تابعة".

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