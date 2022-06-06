"علي بابا" للعربية: مهتمون بمشاركة الحلول الرقمية مع الشركات السعودية

أكدت نائبة رئيس مجموعة علي بابا ورئيسة علي بابا كلاود، سيلينا يوان، اهتمام الشركة بالسوق السعودية وفي مشاركة التكنولوجيا والحلول ومنتجاتنا لخدمة الشركات والعملاء هنا في السعودية.

وأضافت في مقابلة مع "العربية"، أن "السعودية سوق استراتيجية بالنسبة لنا.. واليوم نعقد هذه الشراكة مع stc ومع eWTP Arabia والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي والسعودية لتقنية المعلومات".

مادة اعلانية

وأوضحت أن "هذه هي اللحظة المناسبة خاصة بعد مرحلة الجائحة فنحن في عصر الرقمنة".

وتابعت: "يمكننا مشاركة الحوسبة السحابية والتكنولوجيا ومنصتنا لخدمات الشركات من كافة الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للقيام برحلة الرقمنة".

وذكرت أن "علي بابا للحوسبة" هي العمود الفقري لمجموعة علي بابا، مضيفة: "لدينا أعمال متنوعة جدا ويسرنا مشاركة خبراتنا والتكنولوجيا لدينا والحلول لدينا ومنتجاتنا لخدمة الشركات والعملاء هنا في السعودية".