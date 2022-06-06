كيف تستفيد من الارتداد المحتمل لـ"بيتكوين".. كاتب شهير يستعد لاقتناصها بهذا الشرط

ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم "بيتكوين" إلى 68990 دولاراً في نوفمبر الماضي، إلا أنها تراجعت بصورة مذهلة إلى حوالي 29500 دولار، لتفقد 57% من قيمتها التاريخية.

فيما قال المؤلف المشارك لأحد الكتب الأكثر مبيعاً عالمياً - "الأب الغني والأب الفقير"، روبرت كيوساكي: "إذا استمر الاتجاه الهبوطي، فأنا مستعد لبدء الشراء".

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وغرّد مؤخراً، أن تراجع بيتكوين هو خبر سار في حد ذاته، وكتب: "أنا في انتظار انهيار سعر بيتكوين إلى 20 ألفا، وسأنتظر حينها اختبار القاع الذي قد يكون 17 ألف دولار".

وأضاف: "بمجرد التأكد من الوصول إلى القاع فسأملأ شاحنتي بالعملة المشفرة"، مشيرا إلى أن "الانهيارات هي أفضل الأوقات للثراء".

وذكر كيوساكي، أن عملة بيتكوين "هي مستقبل المال" وأن قاعها قد يكون أقل من ذلك عند 11000 دولار، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وإذا كنت تشارك وجهة نظر كيوساكي، فإليك 3 طرق بسيطة للاستفادة من الارتداد المحتمل لعملة بيتكوين.

شراء بيتكوين مباشرة

في هذه الأيام، تتيح العديد من المنصات للمستثمرين الأفراد شراء وبيع العملات المشفرة، إلا أن بعض البورصات تتقاضى ما يصل إلى 4% كرسوم على التعاملات، لذا ابحث عن التطبيقات التي تتقاضى عمولات منخفضة أو بدون عمولات.

كما يمكنك شراء جزء بسيط من عملة بيتكوين واحدة، إذ إنه مع ارتفاع سعرها بصورة كبيرة، باتت بعض البورصات تتيح شراء جزء من العملة المشفرة.

صناديق الاستثمار

على الجانب الآخر، ارتفعت شعبية الصناديق المتداولة في البورصة في السنوات الأخيرة، حيث إنها وسيلة جيدة للاستثمار بشكل غير مباشر في بيتكوين عبر شراء وثائق الصناديق المتداولة في بورصات الأسهم.

أسهم التشفير

عندما تربط الشركات بعض نموها بسوق التشفير، يمكن لأسهمها في كثير من الأحيان التحرك جنباً إلى جنب مع العملات المشفرة.

وتتنوع هذه الشركات بين شركات تعدين بيتكوين، بالإضافة إلى شركات الوساطة مثل كوينباس، وباي بال. وأخيراً، هناك شركات تمتلك الكثير من العملات المشفرة في ميزانياتها العمومية، مثل مايكروستراتيجي MicroStrategy، والتي تبلغ قيمتها السوقية 2.3 مليار دولار، على الرغم من امتلاكها بيتكوين بقيمة 3.8 مليار دولار حتى نهاية شهر مارس الماضي.