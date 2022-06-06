STC للعربية: الشراكة مع علي بابا للحوسبة السحابية ستدعم رواد الأعمال في السعودية

أطلقت الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC) خدماتها أمس، بالشراكة بين مجموعة STC وشركة Alibaba Cloud الصينية ومجموعة شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

يأتي ذلك تتويجا لاختيار علي بابا كلاود ذراع التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمجموعة علي بابا، للمملكة، مركزا إقليميا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

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وستسهم الشركة الجديدة في توفير وظائف نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لرواد الأعمال في المنطقة.

كما ستسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتهيئتها لتوفير أحدث خدمات وحلول التخزين الرقمي للبيانات، وضمان حمايتها وأمنها، وهو ما سيعزز من قدرة المملكة على توفير خدمات الحوسبة السحابية للشركات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال في مجموعة STC، رياض معوض، في حديث للعربية، إن الشراكة مع علي بابا ستدعم رواد الأعمال وتوظيف الكفاءات في المملكة، مشيرا إلى أنها نقلة نوعية لقطاع تقنية المعلومات.

وأضاف معوض أن المجموعة كانت تعمل منذ فترة طويلة على تلك الشركة، التي تعتبر استمرارا لاستراتيجية STC في أن تكون الممكن الرقمي الأكبر بالسعودية.

ولفت معوض إلى أن الشراكة الجديدة ستمكن STC من زيادة التطبيقات الحكومية وتطبيقات القطاع الخاص، إضافة إلى دعم قطاعات مختلفة.