"اشتر الآن وادفع لاحقاً".. أبل تطلق خدمة تقسيط منتجاتها بدون فوائد
السداد على أقساط أسبوعية
كشفت شركة أبل، النقاب عن مجموعة من ميزات وخدمات البرامج الجديدة في مؤتمر المطورين العالميين التابع لها، بما في ذلك شاشة قفل آيفون المحدثة وميزات تعدد المهام لجهاز آيباد وخدمة الدفع لاحقاً لتمويل شراء أجهزتها.
وقالت أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين إنها أطلقت خدمة جديدة، تمكن المستخدمين من شراء منتجاتها والدفع لاحقا، إذ سيكون بمقدور عملاء أبل دفع قيمة الأجهزة التي يحصلون عليها بالتقسيط بدون فوائد.
وأتاحت الدفع على 4 أقساط موزعة على 6 أسابيع، من دون أي رسوم أو فائدة.
ومن المقرر توفير الخدمة الجديدة في الأماكن التي تقبل الدفع عبر تطبيق "أبل باي"، كما سيتم إدارتها من خلال تطبيق Wallet.
وقالت الشركة: "ستقبل الخدمة الجديدة في أي مكان تقبل فيه (أبل باي)، باستخدام شبكة ماستر كارد".
ومن المقرر أن تكون الخدمة متاحة للمستخدمين ضمن تحديث نظام تشغيل iOS 16.
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