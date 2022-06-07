الأسهم الصينية المدرجة في أميركا تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل

قفزت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل وسط تزايد التكهنات بأن الحملة الحكومية المستمرة منذ عام على صناعة التكنولوجيا آخذة في التراجع.

وتأتي الارتفاعات بينما يكافح مؤشر S&P 500 لوقف نزيف الخسائر، وأغلق مؤشر Nasdaq Golden Dragon مرتفعاً بنسبة 5.4% بعدما سجل ارتفاع خلال التعاملات وصل إلى 8.3%، حيث نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر، أن المنظمين الصينيين كانوا على وشك إنهاء تحقيقهم بشأن شركة ديدي غلوبال.

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وعلى هذه الخلفية، ارتفعت شهادات الإيداع الأميركية للشركة بنسبة 68% في بداية التداول في السوق الأميركي قبل تقليص بعض هذه المكاسب، لتغلق في نهاية التعاملات على ارتفاع بأكثر من 24%.

ويعني إغلاق التحقيق، إعادة تطبيقاتها الرئيسية إلى متاجر الهواتف المحمولة في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد من بين كبار الرابحين وسط شعور أكثر تفاؤلاً تجاه الصناعة، حيث صعدت أسهم مجموعة علي بابا، وجي دي دوت كوم بأكثر من 6.2%.

وقال مؤسس شركة البيانات Vital Knowledge، آدم كريسافولي، إن هذه الخطوة ستكون العلامة الأكثر وضوحاً على أن الحكومة تخفف في الواقع تدقيقها التنظيمي لصناعة التكنولوجيا.

وأضاف أن أسهم شركات التكنولوجيا الصينية لديها زخم يتراكم لبضعة أسابيع على خلفية تخفيف قيود كوفيد وإجراءات التحفيز المتصاعدة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ودفعت سلسلة الأخبار الإيجابية المتداولين إلى العودة إلى المراهنة على الأسهم التي تعرضت لانتكاسة، في إشارة إلى أن الأسوأ قد انتهى بالنسبة للقطاع، خاصة أن الإجراءات الأخيرة تشير إلى أن صانعي السياسة قد يلتزمون بوعودهم المتكررة بتخفيف موقفهم في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويعكس هذا أيضاً التوقعات الصاعدة بشكل متزايد من المحللين والاستراتيجيين في "وول ستريت"، بما في ذلك ماركو كولانوفيتش من "جي بي مورغان"، الذي قال إن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها شركات التكنولوجيا الصينية العام الماضي قد تكون أخيراً على وشك التحول.

وتوقع وجود فرص شراء في الأسهم الصينية، مستشهداً بتخفيف إغلاقات كوفيد، وإجراءات دعم النمو المستمر، والختام المحتمل للتحقيقات في أعمال شركات التكنولوجيا.

ومع ذلك، انخفض مؤشر Nasdaq Golden Dragon بنحو 65% من أعلى مستوى له في 2021، وانخفض بنسبة 18% هذا العام، مع استمرار مخاوف السوق من أن نهج الصين الخاص بصفر كوفيد قد يتسبب في عودة عمليات الإغلاق مرة أخرى.