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وزير الطاقة الأردني للعربية: وقعنا 4 مذكرات تفاهم ضمن البرنامج الوطني للتنقيب

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خاص

وزير الطاقة الأردني للعربية: وقعنا 4 مذكرات تفاهم ضمن البرنامج الوطني للتنقيب

علي الخرابشة: الأردن يركز على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

دبي - العربية.نت

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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علي الخرابشة، إن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت مبادرات لتقليل كلفة فاتورة الطاقة على مختلف القطاعات.

وأضاف الخرابشة في مقابلة مع "العربية"، أن هذه المبادرات تشمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ومنها الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن تكلفة توليد الطاقة المتجددة انخفضت بشكل كبير، موضحا أن هذه أحد المحاور الهامة التي سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

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وأضاف الوزير أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس والذهب والعناصر النادرة ضمن البرنامج الوطني للتنقيب عن الثروات الطبيعية والمعدنية.

وبين الخرابشة أن مذكرات التفاهم وقعت مع شركات محلية وعالمية.

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