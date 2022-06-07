وزير العمل الأردني للعربية: نستهدف دمج التكنولوجيا في تطوير سوق العمل

قال وزير العمل الأردني، نايف إستيتية، إن الوزارة وضعت برامج لتطوير التدريب المهني من خلال دمج التكنولوجيا لدعم سوق العمل والقطاع الخاص.

وأضاف إستيتية في مقابلة مع "العربية"، أن القطاع الخاص يحتاج إلى عمالة مدربة لديها مهارات علمية وفنية.

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وتابع: "خطط التدريب والتطوير ضمن أولويات الحكومة، مع إدماج التكنولوجيا في كل هذه الخطط".

وأشار الوزير إلى العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في توفير فرص عمل.