"فاليو" للعربية: نستهدف بدء عملياتنا في السوق السعودية قبل نهاية العام الحالي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" وليد حسونة، إن قيمة صفقة استحواذ "فاليو" على حصة بشركة "فاس لابز" غير معلنة، إلا ستكون قريبة من القيمة الدفترية للشركة.

وذكر حسونة في مقابلة مع "العربية"، أن "فاس لابز" لم تحصل بعد على الرخصة للبدء في أي عمليات.

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وأضاف حسونة، أن شراء الحصة يأتي ضمن خطط "فاليو" للتوسع في بعض الأسواق العربية خلال العامين الحالي والقادم.

وأشار إلى أن "فاليو" نجحت في الاستحواذ على حصة 30% من التمويل في السوق المصرية وأصبحت الشركة هي الأولى في عمليات البيع بالتقسيط، ثم جاء التوجه الآن إلى السوق السعودية.

وتابع: "نتوقع بدء النشاط في أقرب فرصة، وننتظر موافقات البنك المركزي السعودي للحصول على الرخصة التشغيلية، وسنتواجد بفاعلية في السوق قبل نهاية العام الحالي".

وذكر حسونة أن الشركة تحقق أرباحا منذ يناير 2020، أي بعد سنتين فقط من إطلاقها.

أفاد رئيس فاليو بأن نموذج عمل الشركة، يتضمن أنماط عديدة منها البيع بدون فوائد، أو بفوائد، ولا يقتصر على المدد القليلة إنما تسمح بالتقسيط حتى 60 شهرا.

أشار إلى قدرة الشركة على الاستدانة من البنوك بأسعار تنافسية، لأننا جزء من أكبر بنك استثمار في المنطقة العربية (هيرميس).