"أمريكانا" تضيف "مورغان ستانلي" لقائمة المشاركين في اكتتابها العام الأولي

أضافت شركة أمريكانا، مشغل مطاعم كنتاكي وبيتزا هت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنك الاستثمار مورغان ستانلي للعمل على طرح عام أولي مخطط يمكن أن يقدّر الشركة بنحو 8 مليارات دولار.

وسيعمل البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له جنباً إلى جنب مع بنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس غروب إنك، وإس.إن.بي كابيتال لإدارة الاكتتاب العام لـ"أمريكانا"، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

فيما ستعمل شركة روتشيلد وشركاه كمستشار مالي للاكتتاب العام.

وبدأت "أمريكانا"، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة استثمارية يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الاستعدادات لإدراج مزدوج في الرياض وأبوظبي يمكن أن يجمع حوالي مليار دولار.

وقال اثنان من المصادر، إنه من المتوقع أن يشمل الطرح العام الأولي أعمال امتياز المطاعم، بينما سيتم استبعاد ذراع المواد الغذائية المجمدة للشركة من الإدراج.

وتدير "أمريكانا" مطاعم للعلامات التجارية بما في ذلك TGI Fridays وRed Lobster بالإضافة إلى KFC وPizza Hut، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

ويأتي ذلك، بعدما اشترت شركة أديبتو التابعة للملياردير محمد العبار الشركة في عام 2016.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 50% في أديبتو، في نهاية ذلك العام وشطب "أمريكانا" لاحقاً من بورصة الكويت.

وجمعت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط 13.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ما يعد الأكبر تاريخياً خلال نصف عام.

وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن المملكة العربية السعودية - أكبر سوق للطروحات الأولية في الخليج - شهدت 15 إدراجاً خلال العام الحالي، حيث إن هذا أكثر من 14 من مبيعات الأسهم في المملكة لعام 2021 بالكامل.