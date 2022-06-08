"الأهلي المالية" للعربية: هذه شركات البتروكيماويات المفضلة في السعودية 

قال رئيس أبحاث الأسهم في شركة الأهلي المالية، إياد غلام، إن هناك ارتباطا وثيقا بين قطاع البتروكيماويات ونمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تأثير مشاكل سلاسل الإمداد على القطاع، والتي بدأت منذ جائحة كورونا واستمرت مع الإغلاقات الكبيرة في الصين خلال مارس، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف غلام في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تفضل شركات البتروكيماويات في السعودية، التي يكون لديها مزيج منتجات مميز يساعدها في أنها تستفيد من الأسعار المرتفعة سواء في أوروبا أو آسيا، كما هناك تفضيل للشركات التي تمتلك مزيجا من اللقيم يكون أقرب إلى الثبات لا يتأثر بارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى الشركات ذات المركز المالي القوي والتوزيعات الجذابة.

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وأشار إلى أن الشركات التي تتأثر بتكلفة اللقيم وليس لديها المنتجات الممتازة، فإنها تضغط على الربحية للقطاع، والعكس صحيح.

وكان تقرير لشركة الأهلي المالية، أظهر أن قطاع البتروكيماويات في السعودية يواجه مزيجاً من التحديات والفرص.

وأوضح التقرير أن أبرز التحديات الحالية تشمل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الخام.

ووفقاً للتقرير فإن تخفيف قيود كورونا في الصين يؤدي إلى تحسن المعنويات ويدعم أداء القطاع.

وبالنسبة لأرباح القطاع خلال العام الماضي، فقد كانت استثنائية وفقاً لـ"الأهلي المالية"، إذ بلغت الأرباح الصافية 39.1 مليار ريال مقارنة بـ1.9 مليار ريال في 2020، أي تضاعفت بنحو 20 مرة.

وتوقع التقرير أن تحافظ الأرباح على وتيرتها خلال العام الجاري.