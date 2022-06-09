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تحذير.. مخازن الحبوب في الهند تكفي إطعام العالم 73 يوماً فقط

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أحد موانئ تصدير القمح في الهند (رويترز)
أحد مواني تصدير القمح في الهند (رويترز)
اقتصاد

تحذير.. مخازن الحبوب في الهند تكفي إطعام العالم 73 يوماً فقط

خبير في الاستدامة: البروتين النباتي كلمة السر لحل أزمة الغذاء العالمي

دبي - العربية.نت

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قال كبير مسؤولي الاستدامة في شركة استثمار حكومية في سنغافورة، إن التحول نحو البروتينات النباتية قد يفيد الأمن الغذائي.

وأوضح ستيف هوارد من "تيماسيك" أن حوالي 18% من السعرات الحرارية تأتي من الماشية، لكن 80% من الأراضي الزراعية تستخدم لإطعام حيوانات المزرعة.

وأضاف أنه في بعض الأسواق، يتم تغذية 80% من الحبوب للماشية، فيما يمكن تحويل هذه الموارد بعيداً عن تربية الماشية إذا تغيرت أنماط الاستهلاك، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال: "المزيد من البروتين النباتي، والبروتينات البديلة - يمكنها تعزيز الأمن الغذائي".

ولفت هوارد إلى أن موجات الحرارة الشديدة تؤثر على إنتاج الغذاء في الهند والتي قدرت أن مخازن الحبوب لا تكفي سوى 73 يوما من الاستهلاك العالمي، قائلاً: "فقط شهران من الأمن الغذائي للعالم بأسره".

ويرى هوارد، أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض معرضون بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء.

وقال: "علينا أن نركز على التنويع"، مؤكدا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة سيكون مفيداً أيضاً للأمن الغذائي.

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