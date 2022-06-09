قريباً.. بطاقات "ميزة" متاحة للمصريين في الإمارات والأردن

كشفت مصادر رسمية، أن البنك المركزي المصري يجري في الوقت الحالي الدراسات النهائية لإتاحة استخدام بطاقات "ميزة" في دولتي الإمارات والأردن، وذلك في إطار اتفاق التعاون المالي والمصرفي بين البنوك المركزية في الدول الثلاث.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إيهاب نصر، إن هذه الخطوة ستسهل على المصريين من حاملي بطاقات ميزة في استخدامها في إتمام العمليات المالية بالدولتين.

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وأضاف أنه تم الاتفاق مع المسؤولين من الدولتين على العمل على ربط أنظمة الدفع في الثلاث دول، بهدف التيسير على المصريين العاملين بالخارج إجراء التحويلات النقدية إلى ذويهم في مصر بسهولة وبتكلفه أقل.

ومن المتوقع بدء تفعيل عمل بطاقات "ميزة" في الدولتين، فور الانتهاء من الدراسات ونظم التشغيل. وأشار "نصر"، إلى أن هناك موافقات من السلطات في الدول الثلاث، خاصة أنها تعد من أولويات التعاون بينهم.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بحث مع كل من محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي الأردني، أحمد الشركس، فرص توسيع التعاون المشترك، في المجالات المالية والمصرفية، خاصة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية، وأوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع.

ووقع محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره الإماراتي، ملحقاً إضافياً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2021.

وبموجب الملحق أضيفت مادة جديدة تتعلق بالأهداف ونطاق التعاون، ومادة ثانية تتعلق بالتعاون في مجال نظم وخدمات الدفع تخص تطوير مشاريع ومبادرات لخدمات الدفع الالكترونية بالدولتين ومادة ثالثة تتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية "فينتيك"، والتي تتضمن تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، مثل " ساند- بوكس"، وتنمية استراتيجيات لتعزيز التنافسية والتحول الرقمي في القطاع المالي.

كما أضيفت لمذكرة التفاهم بين الجانبين، مادة رابعة تتعلق بالتعاون في مجال التدريب والمساعدات الفنية، بهدف الارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين.