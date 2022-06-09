هذه المدينة الأغلى في العالم.. الأسعار لا تصدق!

أظهرت دراسة جديدة أن هونغ كونغ هي أغلى مدينة في العالم للعيش فيها كمغتربين للعام الثاني على التوالي. فيما احتلت نيويورك وجنيف المركزين الثاني والثالث في التصنيف.

يأتي ذلك، فيما أبقت الأسعار المرتفعة والعملة الأقوى خلال العام الماضي المدينة الآسيوية على رأس القائمة، وفقاً لشركة الأبحاث ECA International، التي أجرت أبحاثها في مارس من هذا العام.

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كانت تكاليف الإيجار المرتفعة جزءاً من سبب احتلال لندن ونيويورك لمراكزهما بين الخمسة الأول في القائمة، حيث ارتفعت الإيجارات في تلك المدن بنسبة 20% و12% على التوالي.

وبينما تراجعت جميع المدن اليابانية مع ضعف الين، ارتفعت المدن الصينية - مع احتلال شانغهاي وقوانغتشو المركزين الثامن والتاسع على التوالي – بسبب اليوان القوي.

بعض نتائج الاستطلاع

بينما ارتفعت أسعار البنزين في المتوسط بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق في جميع المدن، بينما سجلت بيروت زيادة بنسبة 1128%.

كما أظهر البحث أن العاصمة التركية أنقرة أرخص مدينة في العالم بالنسبة للوافدين، بعد تراجعها 5 مراتب لتحتل المرتبة 207.

فيما دفعت الحرب في أوكرانيا ارتفاع أسعار زيت الطهي بمعدل 25% العام الماضي في جميع المدن ضمن القائمة.

وكانت أسعار الوقود في طهران أرخص، حيث بلغ سعر لتر البنزين 0.09 دولار فقط.

ولفهم كيفية العيش في مدينة مثل هونغ كونغ، فإن سعر فنجان قهوة 5.21 دولار، ولتر من البنزين بسعر 3.04 دولار، وكيلو من الطماطم بسعر 11.51 دولار، جميعها مجرد القليل من الأسعار التي جعلت المدينة على رأس القائمة.

تحلل ECA International تكلفة السلع والخدمات الاستهلاكية في أكثر من 490 موقعاً حول العالم، بينما تؤخذ بيانات أماكن الإقامة أيضاً في الاعتبار، وذلك بمقارنة تكاليف الإيجار في المناطق التي يسكنها عادةً موظفون أجانب في أكثر من 410 مواقع حول العالم. صنف التقرير الأخير 207 مدينة في 120 دولة.

فيما يلي أغلى 20 مكاناً في العالم للمغتربين (مع ترتيب مارس 2021 بين قوسين):

هونغ كونغ (2021 الترتيب: 1)

نيويورك، الولايات المتحدة (4)

جنيف، سويسرا (3)

لندن، المملكة المتحدة (5)

طوكيو، اليابان (2)

تل أبيب (7)

زيورخ، سويسرا (6)

شنغهاي، الصين (9)

قوانغتشو، الصين (10)

سيول، كوريا الجنوبية (8)

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة (15)

شنتشن، الصين (12)

سنغافورة (13)

بكين، الصين (16)

القدس (18)

برن، سويسرا (17)

يوكوهاما، اليابان (11)

كوبنهاغن، الدنمارك (14)

أوسلو، النرويج (19)

تايبيه، تايوان (21)