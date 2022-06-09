نيران التضخم تدفع الأميركيين إلى سلاسل الـ"دولار الواحد"

دفع الركود العظيم في عام 2008 الأميركيين المكافحين إلى الاعتماد بشكل أكبر على المتاجر التي تتعامل بمنتجات بقيمة دولار واحد، ودفع المتسوقين الآخرين لزيارة هذه المتاجر للمرة الأولى خلال الفترة الحالية.

وفي الوقت الحالي، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، يظهر نمط مماثل في سلاسل الخصم الأميركية، حيث يحاول المتسوقون إدارة أسعار الغاز المرتفعة القياسية وأسرع نمو للتضخم منذ 40 عاما.

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ومن المؤكد أن الاقتصاد في الوقت الحالي، في وضع أفضل بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية قبل 14 عامًا، حيث يمكن لأي شخص يريد وظيفة تقريبًا العثور على وظيفة والأجور ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ عقود، كما أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى لا تزال قوية.

لكن التضخم ارتفع، مع صعود مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.3% في الـ12 شهرا المنتهية في أبريل، وهذا يعني أن تكلفة الضروريات تنال من رواتب العمال الثقيلة.

ولا يزال إنفاق المستهلكين قوياً، كما يقول كبار تجار التجزئة بما في ذلك "وول مارت" و"تارغت"، لكن العديد من العملاء يغيرون عاداتهم الشرائية.

ويرفض المزيد من المستهلكين شراء سلع باهظة الثمن مثل الإلكترونيات والأثاث وتحويل إنفاقهم إلى الضروريات وخاصة السلع الغذائية والمنزلية.

وهذا التحول في الإنفاق يفيد المتاجر التي تعرض منتجات بدولار واحد، التي تبيع الطعام والمواد اليومية بشكل أساسي في عبوات أصغر حجمًا.

ومنذ الركود العظيم، نمت ثلاثة سلاسل من الدولارات بشكل أسرع من أي تجار تجزئة آخرين تقريبًا، مضيفةً الآلاف من المتاجر الجديدة، غالبًا في المناطق المحرومة.

وقامت هذه المتاجر بتوسيع نطاق اختيار منتجاتهم لجذب العملاء بعيدًا عن الصيدليات والمتاجر ومحلات السوبر ماركت.

وقال المدير التنفيذي لـ "دولار جنرال"، وهي أكبر سلسلة متاجر بالدولار الأميركي، إن عملاءها الأساسيين - أولئك الذين تقل دخولهم الأسرية عن 40 ألف دولار في السنة - "يبدأون في التسوق من متاجرها عن قصد".

وأوضح تود فاسوس، أن أسعار الغاز عند 5 دولارات للغالون تدفع بعض العملاء إلى التركيز على القيادة إلى المتاجر القريبة من منازلهم، مشيرا إلى أن هذه ميزة لشركته التي تضم حوالي 19000 متجرًا وغالبًا ما يكون بائع التجزئة الوحيد في بعض البلدات الريفية.

وأضاف أنه حتى العملاء ذوي الدخل المرتفع بدأوا في تحويل المزيد من مشترياتهم إلى السلسلة. وتابع فاسوس: "أنماط التسوق تتغير بالتأكيد، ونحن نرى ذلك يحدث أمام أعيننا مباشرة".

وتخطط شركته لإضافة المزيد من العناصر بقيمة دولار واحد، إضافة إلى العلامات التجارية ذات العلامات التجارية الخاصة منخفضة الأسعار إلى أرففها، ومن الأفضل جذب المتسوقين الذين يعانون من ضائقة مالية.

ووفق بيان، كشفت سلسلة متاجر "دولار تري"، أن العملاء شددوا على أن ارتفاع الإيجارات والغاز والتدفئة وفواتير الطعام يتجهون بشكل متزايد إلى متاجرها.

وأفادت السلسلة، التي تستهدف المستهلكين ذوي الدخل المرتفع قليلاً في الضواحي ورفعت مؤخرًا سعرها الأساسي من دولار واحد إلى 1.25 دولار، بأن العملاء "سيأتون إلى فروعها أكثر من أي وقت مضى".

فيما تقول سلاسل الخصم الأخرى أيضا إنها تجذب عملاء جددا يبحثون عن بدائل أرخص.

وقال متجر "جو"، إنه "من الواضح أن المستهلكين يشعرون بالضيق بسبب التضخم ويتطلعون إلى زيادة الدولار في مشترياتهم.. لقد رأينا المزيد من العملاء الجدد يتسوقون إلينا".